Agenda cultural y artística del 26 de julio al 1 de agosto de 2026

DOMINGO 26

Observación de aves / Aniversario Alas Urbanas

El Club de Observadores de la Naturaleza y la Senatur invitan a celebrar el primer aniversario de Alas Urbanas.

“¿Sabías que en plena ciudad también podés descubrir una increíble diversidad de aves?” La cita es en el Parque de la Salud a las 08:00 para caminar, aprender y conectar con la naturaleza.

Más informaciones: @senatur_py

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Concurso de Danza

Ofrecido por: Katty Ortega

Hora: 08:30

Lugar: Centro Paraguayo Japonés

Informaciones: @culturaasu

Teatro / Festival Niñas y Niños al Teatro

Ofrecido por: Festival Niñas y Niños al Teatro

Hora: 16:00

Lugar: Sala La Correa

Informaciones: @festivalnyalteatro

Asu Coffee Fest 2026

Ofrecido por: Asu Coffee Fest

Hora: 09:00

Lugar: Centro de Convenciones Universitaria

Informaciones: tuti.com.py

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VIERNES 31

Danza / La Bayadera

Ofrecido por: Ballet Clásico y Moderno Municipal de Asunción

Hora: 20:00

Lugar: Teatro Municipal Ignacio A. Pane

Informaciones: @balletclasicomodernomunicipal

Festival Nacional de Stand Up / Japuka

Ofrecido por: Japuka

Hora: 21:00

Lugar: Teatro Latino

Informaciones: ticketea.com.py

SÁBADO 1

Audiciones / Orquesta Juvenil de Asunción

El Conservatorio de Música “Agustín Barrios” del IMA llama a audición a jóvenes talentos para formar parte de la temporada 2026 de la OJA.

Buscan incorporar instrumentistas de violín, viola, violonchelo, contrabajo, oboe, fagot, corno, trompeta y trombón.

Será en el Auditorio Mercedes Jané (Pdte. Franco y Montevideo) a las 10:00.

Más informaciones: @institutomunicipaldearte

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Fiesta / Velvet Friends

Ofrecida por: La T y la M

Hora: 20:00

Lugar: Face’s

Informaciones: ticketea.com.py