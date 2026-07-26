Agenda cultural y artística del 26 de julio al 1 de agosto de 2026

DOMINGO 26
Observación de aves / Aniversario Alas Urbanas
El Club de Observadores de la Naturaleza y la Senatur invitan a celebrar el primer aniversario de Alas Urbanas.
“¿Sabías que en plena ciudad también podés descubrir una increíble diversidad de aves?” La cita es en el Parque de la Salud a las 08:00 para caminar, aprender y conectar con la naturaleza.
Más informaciones: @senatur_py
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Concurso de Danza
Ofrecido por: Katty Ortega
Hora: 08:30
Lugar: Centro Paraguayo Japonés
Informaciones: @culturaasu
Teatro / Festival Niñas y Niños al Teatro
Ofrecido por: Festival Niñas y Niños al Teatro
Hora: 16:00
Lugar: Sala La Correa
Informaciones: @festivalnyalteatro
Asu Coffee Fest 2026
Ofrecido por: Asu Coffee Fest
Hora: 09:00
Lugar: Centro de Convenciones Universitaria
Informaciones: tuti.com.py
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VIERNES 31
Danza / La Bayadera
Ofrecido por: Ballet Clásico y Moderno Municipal de Asunción
Hora: 20:00
Lugar: Teatro Municipal Ignacio A. Pane
Informaciones: @balletclasicomodernomunicipal
Festival Nacional de Stand Up / Japuka
Ofrecido por: Japuka
Hora: 21:00
Lugar: Teatro Latino
Informaciones: ticketea.com.py
SÁBADO 1
Audiciones / Orquesta Juvenil de Asunción
El Conservatorio de Música “Agustín Barrios” del IMA llama a audición a jóvenes talentos para formar parte de la temporada 2026 de la OJA.
Buscan incorporar instrumentistas de violín, viola, violonchelo, contrabajo, oboe, fagot, corno, trompeta y trombón.
Será en el Auditorio Mercedes Jané (Pdte. Franco y Montevideo) a las 10:00.
Más informaciones: @institutomunicipaldearte
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Fiesta / Velvet Friends
Ofrecida por: La T y la M
Hora: 20:00
Lugar: Face’s
Informaciones: ticketea.com.py