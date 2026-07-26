Esto sucedió

Natalicio del Mariscal

“Mañana se clausuran los festejos memorativos del aniversario del natalicio del Mcal. Francisco Solano López programados por el Colegio Militar que lleva el nombre del héroe nacional. Por las ondas de radio Nacional hablará hoy el cadete Gregorio Alvarenga sobre Solano López, como soldado. Sus hazañas guerreras y el porqué lleva su nombre el Colegio Militar”, decía ABC Color el 23 de julio de 1969. En la foto, cadetes del West Point D.A. Baker y R.E. Clary, en el patio de honor del colegio en el acto de presentación a sus colegas paraguayos.

Recital de María Clotilde Balmelli

María Clotilde Balmelli, la conocida soprano, dará un recital en el Teatro Municipal con un programa compuesto por obras de autores extranjeros (Tschaikowsky, Obradors, Mussorgsky, Longa y Serrano) y de autores nacionales, decía ABC Color del 25 de julio de 1969. El recital será a total beneficio del Colegio Universitario Ycuá (estaba ubicado en la Avda. Mariscal López entre República Francesa y Mayor Fleitas) y era un importante centro de enseñanza y cultura en las décadas de 1960 y 1970.

Socialité asuncena

María Gloria Miranda Araújo llega al altar del brazo de su padrino en la ceremonia de su boda con Hugo Pistilli, decía ABC en Sociedad en julio de 1969. Era nada menos que la boda del renombrado escultor Hugo Pistilli, a quien –de poeta a poeta– José Luis Appleyard bautizara alguna vez y para siempre “el poeta del metal”, según el Portal Guaraní, y la también artista plástica Gloria Pistilli.

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