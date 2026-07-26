Esta forma tan característica de encontrarse inspiró a Munich a convertir el Día Internacional de la Amistad en una celebración de las historias compartidas, reivindicando además el origen paraguayo de una fecha que hoy forma parte del calendario mundial.

Bajo el concepto Munich: El punto de encuentro, la marca invita a recordar que detrás de cada grupo de amigos existe un espacio común donde nacen anécdotas, se fortalecen vínculos y se crean recuerdos que permanecen con el paso del tiempo.

“Para Munich es un orgullo enorme sumarnos a una celebración con un ADN 100% paraguayo. Que el Día Internacional de la Amistad haya nacido en nuestra tierra y hoy se reconozca en todo el mundo demuestra lo arraigada que está en nuestra cultura la costumbre de encontrarnos, compartir y celebrar los lazos que nos unen”, declara Valeria Bogado, gerente de Marketing de Munich, sobre esta celebración que tiene un significado tan especial porque conecta directamente con la identidad paraguaya.

La amistad con sello paraguayo

“La campaña Munich: El punto de encuentro nace precisamente de conectar con esa esencia. Como marca, nos sentimos profundamente identificados con esa mística porque entendemos que los grandes momentos ocurren alrededor de una mesa, un brindis y buenas charlas”, afirma Valeria.

“Sabemos que En cada historia, en cada brindis, en cada grupo de amigos, siempre hay una Munich para vos y sumarnos a esta fecha es nuestro homenaje a esa manera tan nuestra de encontrarnos. Cada grupo de amigos es único, pero en todos hay un espacio compartido donde Munich está presente para acompañar y hacer memoria de cada historia”, argumenta.

Una cerveza para cada manera de compartir

Más que acompañar un momento, es un ritual que reúne a las personas. “Para nosotros, la cerveza no es solo una bebida, es el catalizador natural de cada encuentro. Por eso, desde Munich buscamos acompañar y fortalecer las relaciones estando presentes de manera auténtica en la vida de la gente, adaptándonos al estilo y ritmo de cada grupo de amigos”, asegura.

Para quienes buscan una opción ligera y refrescante, Munich Ultra propone “el equilibrio en cada encuentro”, acompañando momentos de distensión sin perder el balance de la rutina.

En cambio, Munich Original reivindica una de las escenas más tradicionales del país: el asado entre amigos. Es la compañera ideal cuando la excusa es encender el fuego, reunirse y brindar por el momento compartido.

Por su parte, Munich Beer pone el foco en el ritual social del chopp helado, invitando a disfrutar de la experiencia del encuentro en su máxima expresión.

“Nuestro objetivo es simple: que sin importar cuál sea el plan o la dinámica del grupo, siempre haya una Munich lista para ser el punto de encuentro”, asegura Valeria.

Un brindis que trasciende generaciones

En un país que dio origen al Día Internacional de la Amistad, Munich busca convertir cada brindis en un reconocimiento a esa forma tan paraguaya de construir vínculos.

“Un país que le regaló al mundo una fecha para celebrar la amistad, demuestra que tiene mucho más para ofrecer: la calidez de su gente, los abrazos sinceros y esa costumbre tan nuestra de juntarnos a compartir.”

Y concluye con un mensaje que resume el espíritu de la campaña. “Brindamos por los de siempre, por los que se suman y por esas historias que trascienden a cada grupo y a cada generación, porque más que una fecha en el calendario, el verdadero regalo es poder estar juntos. ¡Salud por la amistad y por seguir siendo, hoy y siempre, Munich, el punto de encuentro!“.