Una novela para la era digital

Los hombres que desaparecían los viernes. Mis 100 citas de Tinder es la novela del escritor y periodista Eduardo Quintana que se presenta el miércoles 29 de julio en la Feria del Libro y la Ciencia Caaguazú Lee 2026 que se desarrolla en el Coliseo Departamental El Cerrito de Coronel Oviedo, con acceso libre y gratuito. Publicada por editorial Servilibro, la obra propone una mirada literaria y descarnada sobre el amor, el deseo y la soledad en la era de las aplicaciones de citas. Ya fue presentada en Asunción, Ciudad del Este y Encarnación.

Filatelia: Congreso Nacional de la Familia

La Dirección Nacional de Correos del Paraguay presentó el matasellos conmemorativo denominado “11.º Congreso Nacional de la Familia”. El origen de los matasellos responde a la inutilización de la tasa de franqueo, pero a lo largo de los años adquirió otro valor por su relevante impacto en el coleccionismo filatélico. Encabezaron el acto de presentación monseñor Joaquín Robledo, obispo de la Diócesis de San Lorenzo y varios matrimonios del Movimiento Familiar Cristiano (MFC) de San Lorenzo.

Bicentenario de Francisco Solano López

Con un acto cargado de simbolismo patriótico e histórico, El Cabildo dio apertura oficial esta semana a las conmemoraciones por el Bicentenario del Natalicio del Mariscal Francisco Solano López (1827–2027), iniciando un amplio programa de actividades que se extenderá hasta el año 2027 con el propósito de promover el conocimiento, la reflexión y la valoración del legado del Héroe Máximo de la Nacionalidad Paraguaya. La iniciativa es del Grupo de Gestión Cultural Expo Solano López.

La reliquia de San Roque

Doce latidos es la muestra que puede ser visitada en el Centro Cultural de la República El Cabildo y que reune la sensibilidad creativa de la artista visual paraguaya Liliana Sykora, quien presenta cuatro obras escultóricas inspiradas en la reliquia del corazón incorrupto de San Roque González de Santa Cruz, primer santo paraguayo. Se completa la exposición con los corazones creados también por José Quevedo y Rubén Sykora, invitando al público a descubrir una interpretación contemporánea del legado de San Roque González de Santa Cruz. El acceso es libre y gratuito.

Platos deliciosos del Paraguay

La séptima edición de “Paraguay Rembi´u ”, la mayor feria gastronómica de nuestro país se realizará el 1 de agosto en la plaza Mayor Infante Rivarola del barrio Villamorra, de Asunción (Avda. Mcal. López y San Roque). Desde las 9:30 habrá platillos de “tereré rupa” y a partir de las 12:00 ya se podrán saborear las delicias de tierra adentro.

La actividad está organizada por la Federación Paraguaya de Centros de Residentes del Interior, en Asunción y Central, que ofrecerán, a precios accesibles, más de 80 platos tradicionales de sus regiones, la mayoría cocinados en vivo. Más info al (0985) 206 003.

Voces Ancestrales para el Futuro

El Comité Internacional de Selección de UNESCO ha distinguido la obra Ypykuera Ayvu: Voces Ancestrales para el Futuro. Cuentos Paĩ Tavyterã—también publicada en inglés como Ypykuera Ayvu: Ancestral Voices for the Future. Paĩ Tavyterã Tales— por su sobresaliente calidad literaria y su profundo valor cultural. Como resultado de esta evaluación, el libro ha sido seleccionado para integrar la prestigiosa Colección IBBY-UNESCO de Libros Destacados para Jóvenes Lectores en Lenguas Indígenas y en Peligro de Extinción, una iniciativa internacional que promueve la diversidad lingüística y la preservación de las culturas originarias a través de la literatura.