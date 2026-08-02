El nuevo videoselfie de Google

Justamente por eso último, perder el acceso o no poder entrar al correo electrónico en un momento de urgencia es como una pesadilla moderna. Más allá de un dolor de cabeza, no poder entrar al Gmail, sea cual sea la razón, hasta puede sentirse como cuando se pierden las llaves del auto o de la casa, por la desesperación que se genera en esos casos.

Pero para los olvidadizos o para quien intenta acceder a su correo desde otra computadora o celular y no puede cumplir con todas las preguntas de seguridad, como por ejemplo no poder hacer verificación con el celular o tampoco tener acceso al correo de recuperación, Google ahora comienza a implementar una nueva herramienta para dar una solución al problema.

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¿De qué se trata?

El gigante informático lo denomina como videoselfie, que, como su nombre lo dice, es un video que muestra nuestra cara. Específicamente, el sistema pide movimientos simples de la cabeza para confirmar que hay una persona viva frente a la cámara.

De igual manera, esta herramienta no es para usarla todos los días o cada vez que entras a tu correo, sino que fue diseñada con dos propósitos fundamentales para proteger nuestras cuentas. El caso más específico es como una “llave de repuesto” o de emergencia.

Por ejemplo, si se pierde un celular durante un viaje y se intenta localizarlo a través del sistema de Google desde otra computadora, el sistema puede detectar una actividad inusual y bloquear el acceso para evitar un fraude.

En ese caso, en lugar de pasar por procesos largos o preguntas de seguridad cuyas respuestas, como se mencionaba, uno puede olvidar, la propuesta es que con un corto video de la cara, es decir, un videoselfie, reconocerá que se trata del propietario de la cuenta y así se concederá el acceso.

El otro escenario en el que se podría aplicar es cuando necesitas demostrar que eres una persona real y no un robot. Esto sucede porque en internet existen programas informáticos, bots, que crean miles de cuentas falsas automáticamente para enviar correos basura (spam) o cometer fraudes. Para evitar ese tipo de situaciones, Google utilizará este video para asegurarse de que detrás de la pantalla hay un ser humano y no un conjunto de órdenes digitales.

“Guardar un videoselfie puede ayudarte a acceder a tu duenta de Google si tienes problemas para hacerlo. Te guiaremos para que grabes y envíes un video breve de tu rostro”, publica oficialmente la empresa.

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¿Cómo se usa?

La idea de Google es que cualquier persona, sin importar sus conocimientos de tecnología, pueda configurarlo en cuestión de segundos, ya que para activar la función por primera vez, uno solo necesita un celular y una conexión a internet.

En caso de estar interesado en crear este método de acceso, la plataforma va a pedir que el usuario mire a la cámara frontal y mueva la cabeza en distintas direcciones. De igual manera, para que la grabación sea “exitosa”, se requiere que el video sea capturado con un rostro completamente descubierto, sin anteojos de sol, tapabocas, gorros o sombreros.

Un dato importante es que, al momento de grabar, uno debe estar solo, ya que, si el sistema detecta a otras personas en la escena, se rechazará el video. Finalmente, es una realidad que también hay personas que velan más por su huella digital y prefieren que imágenes suyas no sean almacenadas o utilizadas para mejorar sistemas de empresas tecnológicas.

“Es posible que almacenemos y procesemos tu videoselfie fuera de tu país y que esté sujeto a una revisión manual. Se procesará de acuerdo con la Política de Privacidad de Google”, también detallan.

Por esto, la opción de activar el videoselfie es completamente opcional y, de igual manera, Google promete una máxima seguridad con los videos, ya que estos también podrían ser eliminados “para siempre” (según la firma) en caso de no querer contar más con la opción.

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