La mayor feria del mundo automotor

La muestra permanecerá abierta al público hasta el domingo 9 de agosto, en el nivel -3 de Paseo La Galería, reuniendo a los principales representantes de marcas oficiales de automóviles, camionetas, furgones y motocicletas del país.

En esta edición, Cadam Motor Show se extiende en más de 11.000 metros cuadrados de exposición, con la participación de más de 40 marcas y aproximadamente 300 modelos de vehículos, entre automóviles, camionetas cerradas o SUV, camionetas, camioncitos de carga, utilitarios y pasajeros, y motocicletas.

Se exhibirán variadas opciones de movilidad, además de los vehículos a combustión convencionales, vehículos flex, híbridos, híbridos enchufables y eléctricos, acercando al público las principales novedades, tecnologías e innovaciones de la industria automotriz.

Esta exposición es el principal evento comercial de vehículos del país, ofreciendo a los visitantes la posibilidad de comparar distintas alternativas en un entorno con todas las comodidades, climatizado y seguro, con el respaldo y garantías de los representantes oficiales de las marcas y con el acompañamiento de entidades financieras, como bancos, financieras y cooperativas, que ofrecen promociones especialmente desarrolladas para el evento.

Las marcas presentes con distintos modelos son Audi, Bestune, BYD, Chery, Chevrolet, Citroën, Fiat, Ford, Foton, GAC Motor, GWM, Honda, iCAUR, JAC, Jeep, Jetour, Kaiyi Auto, Kia, Leapmotor, Lexus, Mazda, MINI, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Porsche, RAM, Renault, Soueast, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen y Volvo.

FECHA HORA EVENTO

Lunes 3 18:00 Lanzamiento Renegade Grupo Garden

Martes 4 18:00 Brindis - Seguridad Seguros

19:00 Lanzamiento - Chacomer

20:00 Lanzamiento - Idicon

Miércoles 5 20:00 Evento Mitsubishi - Santa Rosa 21:00 Evento JAC - Santa Rosa

Jueves 6 18:00 Brindis - Seguridad Seguros

20:00 Evento GWM 2 - Santa Rosa 21:00 Lanzamiento - Automaq Viernes 7 20:00 Evento GWM 3 - Santa Rosa