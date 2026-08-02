¡Más espacio que nunca en el Honda WR-V!

DATOS BÁSICOS
Marca: Honda
Modelo: WR-V
Versión: EXL
Origen: Brasilero
Precio desde
Precio CADAM usd 25.900
Precio contado usd 26.900
MOTOR Y RENDIMIENTO
Motor: 1.5 i-VTEC
Potencia: 125 @ 6.200
Trasmisión: cvt
Combustible: nafta
DIMENSIONES
Baúl: 458
Altura al suelo: 1.650
SEGURIDAD
6 airbags
Honda Sensing
Sistema de frenado para mitigación de colisión (CMBS)
Sistema de permanencia en el carril
Sistema de mitigación, salida de carril
Ajustes automáticos de faros
Control crucero adaptativo
TECNOLOGÍA Y CONFORT
Llave inteligente (smart entry)
Sensores traseros
Cámara de reversa multivisión trasera
START/STOP
Volante tapizado en cuero con paddle shifts
EXTERIOR
Faros Full-LED con DRL
Llantas de aleación de aluminio de 17
Rieles de techo (Roof rails)
Rebatimiento eléctrico de los retrovisores
INTERIOR
Pantalla multimedia de 10” para Android Auto y Apple CarPlay
Aire acondicionado automático
Cargador inalámbrico integrado
Asientos tapizados en cuero de alta calidad
GARANTÍA Y SERVICIOS
3 años de garantia o 100.000km