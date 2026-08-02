ABC Revista
02 de agosto de 2026 a la - 08:39

¡Más espacio que nunca en el Honda WR-V!

Honda Vicar. SUV INE WR-V estacionado, con un diseño moderno y ruedas prominentes, en un ambiente empresarial.
El nuevo Honda WR-V viene con más espacio que nunca.gentileza

Mayor libertad de movimiento ofreciendo un ambiente cómodo tanto para el conductor como para los pasajeros.

Por ABC Color

DATOS BÁSICOS

Marca: Honda

Modelo: WR-V

Versión: EXL

Origen: Brasilero

Precio desde

Precio CADAM usd 25.900

Precio contado usd 26.900

MOTOR Y RENDIMIENTO

Motor: 1.5 i-VTEC

Potencia: 125 @ 6.200

Trasmisión: cvt

Combustible: nafta

DIMENSIONES

Baúl: 458

Altura al suelo: 1.650

SEGURIDAD

6 airbags

Honda Sensing

Sistema de frenado para mitigación de colisión (CMBS)

Sistema de permanencia en el carril

Sistema de mitigación, salida de carril

Ajustes automáticos de faros

Control crucero adaptativo

Vehículo Honda WR-V en exibición, rodeado de modelos Honda y un ambiente moderno y bien iluminado.
Stand de Honda en Cadam Motor Show, que se realiza en Paseo La Galería.

TECNOLOGÍA Y CONFORT

Llave inteligente (smart entry)

Sensores traseros

Cámara de reversa multivisión trasera

START/STOP

Volante tapizado en cuero con paddle shifts

EXTERIOR

Faros Full-LED con DRL

Llantas de aleación de aluminio de 17

Rieles de techo (Roof rails)

Rebatimiento eléctrico de los retrovisores

INTERIOR

Pantalla multimedia de 10” para Android Auto y Apple CarPlay

Aire acondicionado automático

Cargador inalámbrico integrado

Asientos tapizados en cuero de alta calidad

GARANTÍA Y SERVICIOS

3 años de garantia o 100.000km

Honda cuenta con precio preferencial en Cadam Motor Show 2026.
Honda cuenta con precio preferencial en Cadam Motor Show 2026.