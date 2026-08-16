Esto sucedió

Doña Petrona y Muñe Silva Alonso

En agosto de 1968, doña Petrona de Gandulfo mantuvo una amena charla con la periodista Muñe Silva Alonso, primera jefa de Sociales y Hogareñas de ABC Color desde 1967. “El ama de casa —que soy una convencida de que tiene que compartir su vida con su familia— no tiene que ser una esclava de la cocina. Es muy importante saber cocinar, y cocinar bien, pero la mujer de hoy tiene que disponer de tiempo para todo, y es con el fin de ayudarla que he creado platos rápidos, de fácil realización y que ya no insumen, como a nuestras abuelas, toda una mañana para preparar aquellos épicos almuerzos”, expresó.

Era una pandorga y no un OVNI

“De repente, anoche, Asunción se convulsionó. En su límpido cielo se hizo ver el primer OVNI, que tanta roncha provoca en la Argentina. Varias llamadas telefónicas nos pusieron al tanto de la novedad. Desde la terraza de nuestro diario observamos también en el cielo el pequeño y movedizo objeto luminoso. El lugar más cercano estaba en el Parque Carlos Antonio López. Hasta allí fue nuestro reportero gráfico, encontrando este grupo de jóvenes que remontaron un barrilete, con un foquito a pila, en la cola. Ellos ignoraban el revuelo que se había creado. Y la esperanza de ver por primera vez un OVNI quedó para otra vez”, decía una anécdota de ABC en la portada del 7 de agosto de 1968.

La situación de la ganadería

El 12 de agosto de 1968, el doctor Enrique Riera habló de la situación de la ganadería en el país: “La ganadería nacional se halla en estado que podría ser considerado de emergencia. Los bajos precios que este año han pagado las plantas industrializadoras han obligado a muchos ganaderos a no venderles sus partidas de ganado, que han preferido ofrecerles a los abastecedores de ganado para el consumo interno. Esto hizo que en el ámbito de la comercialización de ganado para el consumo interno hubiese mayores ofertas y, lógicamente, al aumentar estas, disminuyeron los precios”, decía. El precio era G. 17 el kilo vivo. Otros tiempos.

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