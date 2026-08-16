Myspace, el posible retorno del gigante

El anuncio se dio a conocer a través del documental Myspace, dirigido por Tommy Avallone, el cual se estrenó a principios de 2026 en el festival Hot Docs y recién ahora la noticia tiene un gran protagonismo a lo largo de los portales especializados.

Según lo recopilado por distintos medios, los hermanos Vanderhook aseguraron en el material que se consideran los “guardianes” de la marca y que están esperando el momento adecuado para concretar el regreso de la red social, pero no para ser una más, sino para marcar una diferencia con las tendencias actuales.

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La historia de Myspace

El contexto histórico de Myspace se remonta a 2003, cuando fue fundada por Tom Anderson y Chris DeWolfe. Con su servicio social y masiva personalización de perfiles, Myspace alcanzó los 115 millones de visitantes mensuales en 2008, pero con el pasar de los años fue superada por el crecimiento de Facebook.

Tras adquirirla en 2011, los hermanos Vanderhook intentaron una modernización integral en 2013 que fracasó debido a la constante fuga de anunciantes y usuarios, algo que también resultó en pérdidas que superaron los 150 millones de dólares.

Por otra parte, pese a este anuncio, el panorama de las redes sociales al que se enfrentaría este proyecto es muy distinto al de su época de mayor popularidad. El mercado está hoy dominado por plataformas consolidadas, como Instagram, TikTok, YouTube o X, por lo que, según coinciden diversos análisis del sector, el principal desafío de Myspace será desarrollar un producto diferente que justifique su espacio en un ecosistema digital saturado.

De igual manera es importante recordar que, de momento, los propietarios no han establecido una fecha oficial para el relanzamiento, pero en caso de hacerlo, se buscaría una experiencia más auténtica y diferenciada de los algoritmos que conocemos en las otras redes ya mencionadas.

Por ejemplo, en declaraciones para la cadena de noticias CNBC, Kate Winick, analista principal de la firma Forrester, indicó que si bien existe un entusiasmo impulsado por la nostalgia y por la búsqueda de espacios con menor intervención algorítmica, la plataforma deberá equilibrar ese factor con un diseño limpio y una navegación sencilla. Winick advierte que la antigua interfaz de Myspace, que requería mayor trabajo manual por parte del usuario, no lograría cumplir con las expectativas de agilidad de las generaciones actuales.

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El reto para Myspace

Más allá de netamente competir, el principal reto que afrontaría un renacimiento de Myspace será concentrado entre sus propios usuarios: un reto demográfico.

La mayoría de los usuarios que recuerdan Myspace ahora son adultos con una menor disponibilidad de tiempo, claramente, por responsabilidades que seguramente no tenían hace más de 15 años.

Al considerar esa arista, estadísticamente se reduce la probabilidad de que generen publicaciones constantes en una nueva red. Además, la plataforma también necesitaría atraer a las nuevas generaciones, pero en medio de reglamentaciones gubernamentales sobre el uso de redes sociales por parte de adolescentes o niños, eso se dificultaría considerablemente. Por eso, que vuelva a repetirse el caso de los adolescentes o jóvenes que habían invadido Myspace y la habían popularizado a nivel global es muy poco probable.

De igual manera, aunque la idea del retorno de Myspace no apunte directamente a convertirse en el gigante que alguna vez fue, hay también tendencias entre el público consumidor de retornar a alternativas que ya no son tan utilizadas a diario, por ejemplo, el uso de cámaras digitales compactas, iPods u otros reproductores de música independientes para no depender tanto de los celulares.

Finalmente, Myspace cuenta con la ventaja de un fuerte reconocimiento de marca y, probablemente, un público inspirado en la nostalgia se vuelque hacia el sitio nuevamente, que si bien hasta ahora sigue funcionando, este es solamente sobre noticias y no así una red social.

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