Esto sucedio

Remberto Giménez y la OSCA

El profesor Remberto Giménez, director de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción (OSCA), durante el concierto de la clausura de la Exposición de Artesanía Paraguaya en el local del Banco Central del Paraguay, entonces sobre la calle Palma. La orquesta fue muy aplaudida por el numeroso público presente, decía la crónica de ABC el 26 de agosto de 1968. Fue anfitriona Blanca Sanabria de Adle, secretaria de Relaciones Públicas de la Comisión de Damas de “Promoción Social del Obrero Portuario Beato Roque González de Santa Cruz”.

Un “Ñato” ganador

Decía ABC Color el 26 de agosto de 1968: “En la nota gráfica Ñato, primer premio de la raza boxer en la exposición canina llevada a cabo en en el Parque Caballeo. Ñato, quien mañana cumplirá un año de vida, es hijo del 2º premio de la misma raza, tiene 37 kilos y pertenece a la familia Pfannl. Se trató de la III Exposición organizada por la Comisión de Damas del Club de Leones Cristo Rey a beneficio de sus obras sociales”. Con el tiempo se volvió una actividad tradicional.

Características masculinas

1) Los hombres son más reservados que las mujeres. 2) Los hombres desean ser comprendidos. 3) En los hombres, el amor propio está en primer lugar. 4) A los hombres les agrada la lucha, sobre todo si pueden intervenir personalmente. 5) Los hombres quieren dominar. Esta es una consecuencia de su amor propio. 6) Los hombres desean ser muy bien tratados. Siempre se consigue de ellos mucho más por las buenas, con la sonrisa, que por las malas. 7) A los hombres les gusta la responsabilidad (déjelo con la decisión final, aunque usted esté asociada en un 90%). 8) Los hombres tienen aptitudes de mando. Hay que dejarlos “tener razón” y luego imponerse sin que se den cuenta. (De la sección Hogareñas, ABC Color, 26 de agosto de 1968).

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