Google renueva los Pixel

Según la “G” informática, estos nuevos modelos no solo van a ser una actualización de hardware, sino que mencionan una integración “más profunda” de su propia inteligencia artificial en el uso diario y así prometen que va a ser el teléfono “más personal” que la compañía ofrece hasta la fecha.

Además, con una estética refinada que reduce el grosor de su característica barra de cámara en un 40%, según la promoción de Google, también se combinan durabilidad y elegancia mediante el uso de cristal pulido y marcos de metal satinado.

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¿Qué es lo nuevo?

Más allá de los cambios estéticos y de diseño, el verdadero “motor” de esta generación es el nuevo procesador Google Tensor G6, un chip diseñado “a medida” que pretende elevar su rendimiento general y optimizar el consumo energético de una manera considerable.

Este cambio permitirá ejecutar el modelo Gemini Nano directamente en el dispositivo con una velocidad hasta 3,5 veces superior y también consumiendo menos energía, algo que nuevamente según las promesas de Google, garantiza que la asistencia de Gemini Intelligence (inteligencia artificial) funcione de manera fluida, segura y privada.

“Estos teléfonos están diseñados para que Gemini Intelligence ofrezca ayuda personalizada que ahorra tiempo. Además, incluyen nuevas experiencias de cámara que te ayudarán a captar mejor el momento con tu estilo propio”, es una de las tantas afirmaciones de la compañía sobre sus nuevos productos.

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Los Pixel y la fotografía

Entre los teléfonos con Android, los Pixel son aclamados en el ámbito fotográfico y estos nuevos celulares tampoco serán la excepción, ya que el Pixel 11 estándar incorpora un sensor principal más grande de 48 megapíxeles que capta un 56% más de luz, ideal para entornos nocturnos, y un “Súper Zoom de 30 aumentos”.

Por otra parte, las versiones Pro llevarían la experiencia a “otro nivel” con un nuevo sensor principal y un teleobjetivo rediseñado que permite alcanzar un impresionante Zoom Pro de hasta “120 aumentos”, además de mejorar la velocidad de captura en el modo “Visión Nocturna”.

A esto se suman funciones innovadoras como “Captura Mágica”, que según Google, con solo un toque, el celular va a capturar vídeos y fotos, los edita, recorta y enfoca automáticamente para luego crear una colección fácil de compartir.

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La experiencia “conectada”

Otra función que solamente se encontrará en los modelos tope de gama (11 Pro y 11 Pro XL) será “HiLight”, que plantea “ayudar a mantenerte al tanto de todo sin tener que mirar la pantalla”. Específicamente, HiLight usará luces LED de colores integradas alrededor del flash de la cámara para emitir un brillo suave que avisará información importante que el usuario luego puede consultar.

“Para que sigas conectado, pero sin distracciones, cuando tu teléfono esté boca abajo. Por ejemplo, cuando hagas un pedido a Gemini, se iluminará con diferentes patrones para indicar que está escuchando, pensando o respondiendo. En el caso de las llamadas entrantes, puedes asignar colores personalizados a las personas que más te importan. Te da la tranquilidad de saber que no te perderás nada importante”, explica Google.

La autonomía también recibe mejoras importantes para acompañar el alto rendimiento del equipo con baterías que destacan por la integración del sistema magnético Pixelsnap (como el MagSafe de Apple). La nueva serie va a ofrecer una carga inalámbrica un 40% más rápida.

También uno de los atractivos principales de los Pixel y que vuelve a repetirse para estos modelos es que Google garantiza una longevidad excepcional para sus equipos, ofreciendo siete años de actualizaciones de sistema operativo, parches de seguridad y nuevas funciones conforme pasa el tiempo.

Para los interesados en adquirir la nueva tecnología de Google, la familia Pixel 11 tiene los siguientes precios de lanzamiento, todos en dólares estadounidenses: Pixel 11 estándar inicia en $899, el Pixel 11 Pro desde $1.099 y el modelo más grande, el Pixel 11 Pro XL (con 6,8 pulgadas de pantalla), se ofrece desde $1299.

Finalmente y complementando este ecosistema, Google también presentó el Pixel Watch 5, un reloj inteligente enfocado en la asistencia proactiva y un monitoreo avanzado de la salud. Entre sus innovaciones más destacadas, este smartwatch va a ser capaz de generar resúmenes mensuales que analizan métricas corporales para identificar de forma temprana cambios metabólicos, incluyendo las tendencias de resistencia a la insulina.

Si bien Google aclara que esta función está diseñada para fines informativos sobre bienestar general, y no reemplaza diagnósticos médicos ni es un método de detección previa de la diabetes, ofrece una valiosa herramienta de prevención para que los usuarios tengan un mayor control a largo plazo sobre su estado de salud general. Su precio es de $399.

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