ABC Revista
30 de agosto de 2026 a la - 01:00

Google renueva los Pixel

Mujer con blusa negra y joyas sostiene un teléfono rosa de la marca 'G' en fondo azul claro.
Google Pixel 11: ¿qué es lo nuevo?

Este agosto, Google marcó una fuerte presencia en el ecosistema de los celulares con la llegada de su renovada familia de dispositivos móviles Google Pixel 11, Pixel 11 Pro y Pixel 11 Pro XL. Como cada año, estos nuevos modelos de su ya conocida gama de productos plantean competir con los otros “gigantes” del mercado.

Por José González Mazo

Según la “G” informática, estos nuevos modelos no solo van a ser una actualización de hardware, sino que mencionan una integración “más profunda” de su propia inteligencia artificial en el uso diario y así prometen que va a ser el teléfono “más personal” que la compañía ofrece hasta la fecha.

Además, con una estética refinada que reduce el grosor de su característica barra de cámara en un 40%, según la promoción de Google, también se combinan durabilidad y elegancia mediante el uso de cristal pulido y marcos de metal satinado.

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¿Qué es lo nuevo?

Más allá de los cambios estéticos y de diseño, el verdadero “motor” de esta generación es el nuevo procesador Google Tensor G6, un chip diseñado “a medida” que pretende elevar su rendimiento general y optimizar el consumo energético de una manera considerable.

Este cambio permitirá ejecutar el modelo Gemini Nano directamente en el dispositivo con una velocidad hasta 3,5 veces superior y también consumiendo menos energía, algo que nuevamente según las promesas de Google, garantiza que la asistencia de Gemini Intelligence (inteligencia artificial) funcione de manera fluida, segura y privada.

Mano con esmalte negro y anillos sostiene un teléfono gris oscuro, sobre fondo negro texturizado.
Una mano viste anillos y esmalte negro sosteniendo un teléfono móvil en un fondo texturizado.

“Estos teléfonos están diseñados para que Gemini Intelligence ofrezca ayuda personalizada que ahorra tiempo. Además, incluyen nuevas experiencias de cámara que te ayudarán a captar mejor el momento con tu estilo propio”, es una de las tantas afirmaciones de la compañía sobre sus nuevos productos.

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Los Pixel y la fotografía

Entre los teléfonos con Android, los Pixel son aclamados en el ámbito fotográfico y estos nuevos celulares tampoco serán la excepción, ya que el Pixel 11 estándar incorpora un sensor principal más grande de 48 megapíxeles que capta un 56% más de luz, ideal para entornos nocturnos, y un “Súper Zoom de 30 aumentos”.

Por otra parte, las versiones Pro llevarían la experiencia a “otro nivel” con un nuevo sensor principal y un teleobjetivo rediseñado que permite alcanzar un impresionante Zoom Pro de hasta “120 aumentos”, además de mejorar la velocidad de captura en el modo “Visión Nocturna”.

Teléfono móvil rosa con gotas de agua, diseño elegante y logotipo 'G' visible en el centro.
Icónico formato de cámara de los Pixel.

A esto se suman funciones innovadoras como “Captura Mágica”, que según Google, con solo un toque, el celular va a capturar vídeos y fotos, los edita, recorta y enfoca automáticamente para luego crear una colección fácil de compartir.

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La experiencia “conectada”

Otra función que solamente se encontrará en los modelos tope de gama (11 Pro y 11 Pro XL) será “HiLight”, que plantea “ayudar a mantenerte al tanto de todo sin tener que mirar la pantalla”. Específicamente, HiLight usará luces LED de colores integradas alrededor del flash de la cámara para emitir un brillo suave que avisará información importante que el usuario luego puede consultar.

Teléfono Google Pixel 11 Pro de color rosa con módulo de cámara, logotipo en parte trasera.
Lanzamiento oficial del Google Pixel 11 Pro, destacando sus características innovadoras.

“Para que sigas conectado, pero sin distracciones, cuando tu teléfono esté boca abajo. Por ejemplo, cuando hagas un pedido a Gemini, se iluminará con diferentes patrones para indicar que está escuchando, pensando o respondiendo. En el caso de las llamadas entrantes, puedes asignar colores personalizados a las personas que más te importan. Te da la tranquilidad de saber que no te perderás nada importante”, explica Google.

La autonomía también recibe mejoras importantes para acompañar el alto rendimiento del equipo con baterías que destacan por la integración del sistema magnético Pixelsnap (como el MagSafe de Apple). La nueva serie va a ofrecer una carga inalámbrica un 40% más rápida.

Teléfono móvil gris claro en posición vertical con cargador magnético blanco, sobre fondo lilac.
Se observa un teléfono móvil en posición vertical junto a su cargador magnético en un fondo lilac.

También uno de los atractivos principales de los Pixel y que vuelve a repetirse para estos modelos es que Google garantiza una longevidad excepcional para sus equipos, ofreciendo siete años de actualizaciones de sistema operativo, parches de seguridad y nuevas funciones conforme pasa el tiempo.

Para los interesados en adquirir la nueva tecnología de Google, la familia Pixel 11 tiene los siguientes precios de lanzamiento, todos en dólares estadounidenses: Pixel 11 estándar inicia en $899, el Pixel 11 Pro desde $1.099 y el modelo más grande, el Pixel 11 Pro XL (con 6,8 pulgadas de pantalla), se ofrece desde $1299.

Finalmente y complementando este ecosistema, Google también presentó el Pixel Watch 5, un reloj inteligente enfocado en la asistencia proactiva y un monitoreo avanzado de la salud. Entre sus innovaciones más destacadas, este smartwatch va a ser capaz de generar resúmenes mensuales que analizan métricas corporales para identificar de forma temprana cambios metabólicos, incluyendo las tendencias de resistencia a la insulina.

Reloj inteligente con pantalla que muestra alerta de emergencia respiratoria con fondo azul.
Un reloj inteligente alerta sobre una emergencia respiratoria y se notificará a los servicios de emergencia.

Si bien Google aclara que esta función está diseñada para fines informativos sobre bienestar general, y no reemplaza diagnósticos médicos ni es un método de detección previa de la diabetes, ofrece una valiosa herramienta de prevención para que los usuarios tengan un mayor control a largo plazo sobre su estado de salud general. Su precio es de $399.

Hombre de cabello rizado y gafas de sol estira sus brazos, mientras dos mujeres posan en conjuntos deportivos en un ambiente despejado.
Tres personas participaron en una actividad al aire libre, destacando la vestimenta deportiva de cada una.

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