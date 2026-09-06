El archivo digital de James Cason

Recuperar estas páginas fue mucho más que digitalizar documentos, porque fue volver a escuchar la voz de quienes nos precedieron.

Ese es el espíritu de paraguayhistory.net, una iniciativa impulsada por el exembajador estadounidense James Cason, que convierte un extraordinario patrimonio documental en una herramienta abierta para conocer nuestro pasado.

El sitio reúne cerca de 100.000 páginas de periódicos históricos, correspondientes principalmente al periodo 1845-1904.

La colección digital incluye ejemplares de los emblemáticos periódicos El Paraguayo Independiente, Cabichuí, El Centinela, Cacique Lambaré y Eco del Paraguay, que sobrevivieron a décadas de deterioro y dispersión.

Muchos, inclusive, constituyen la única copia conocida en el mundo, un legado que hoy tenemos fácilmente a nuestro alcance desde un dispositivo digital.

Mientras estuvo en nuestro país como embajador, de 2006 a 2008, Cason demostró gran admiración por nuestra cultura, sobre todo del idioma guaraní. En varias ocasiones, se mostró hablando y cantando en guaraní, llegando a grabar un disco de música folclórica.

Incluso, durante esta entrevista telefónica, que nos concedió desde Miami, dijo unas frases en guaraní recordando su paso por aquí.

Por eso, no es de extrañar que haya realizado este inconmensurable archivo digital, regalándonos un archivo valiosísimo del periodismo nacional.

Del DVD a un compendio histórico

Para Cason, la historia de este proyecto comenzó mucho antes de que existiera la tecnología capaz de hacerlo realidad. “Empezó realmente hace 20 años”, recuerda.

Durante su gestión como embajador de Estados Unidos en Paraguay destinó US$ 50.000 de fondos culturales para microfilmar 51 diarios conservados en la Biblioteca Nacional de Asunción.

El esfuerzo permitió preservar el material, pero el avance tecnológico convirtió aquellos DVD en un formato prácticamente inaccesible. “Hoy en día no se puede leer”, explica.

El giro llegó cuando Cason regresó a nuestro país el año pasado, para cantar en el Teatro Municipal durante la presentación del rescate de 17.000 canciones en guaraní.

Decidió traer consigo los archivos de los periódicos en DVD y la IA abrió una posibilidad que años atrás parecía imposible. “Hemos decidido utilizar la inteligencia artificial”, cuenta.

Después de aproximadamente 10 meses de trabajo, aquellas imágenes de los periódicos comenzaron a transformarse en un archivo consultable.

El resultado nos permite buscar nombres, acontecimientos, lugares o temas dentro de miles de páginas en cuestión de segundos.

“Es un regalo que quería dar al pueblo de Paraguay antes de regresar. Lo presenté al Ministerio de Educación, al presidente (Santiago Peña) y a Diputados. Hoy en día hay más de 550 personas utilizándolo. Entonces, estamos muy felices”, destaca.

La magnitud del patrimonio recuperado conmueve

La plataforma, con IA, permite descubrir cómo se vivía antes, qué celebraban los paraguayos, qué discutían y cuáles eran sus preocupaciones.

“Construimos un archivo que preserva cada imagen, le enseña a la IA a leerla, encuentra evidencia relacionada y devuelve respuestas que siempre llevan de vuelta a la fuente original”, detallan en la página web.

Y Cason lo comprobó personalmente. “Yo puse cómo los paraguayos se divertían en 1845 y 1904 y en 10 segundos salió una larga lista de las cosas que hacían en los bailes, las personas que daban tertulias. Realmente fue rápido y puede contestar cualquier información que está en el archivo”, declara.

Una consulta aparentemente sencilla puede revelar fiestas, bailes y personajes de otra época, devolviendo humanidad a las páginas amarillentas que están inmortalizadas en el sitio.

La plataforma actual permite investigar documentos en español y guaraní, además de formular consultas en español e inglés.

Su arquitectura utiliza reconocimiento óptico de caracteres, búsqueda híbrida y herramientas de inteligencia artificial, pero conserva un principio esencial: cada respuesta puede conducir nuevamente a la página original para comprobar la evidencia.

“Es el único programa en el mundo, no hay otro país que tenga la capacidad ahora de leer de esta forma, y puede leer en italiano, guaraní, español, cualquier idioma”, revela.

Por eso, Cason considera que este trabajo debería ser apenas el principio. “Para mí debe ser el comienzo de un archivo nacional digital, porque hay muchos documentos que ya están adentro. En el Archivo Nacional y en la Biblioteca Nacional hay miles de libros sobre la historia de Paraguay que pueden agregar a ese banco de datos para enriquecerlo”, sostiene.

Su visión apunta a construir un gran banco de memoria nacional. “Veo esperanza de que pudiera ser el comienzo de algo así, que también sería único en el mundo”, sostiene.

Preservar un país para el futuro

El trabajo de Cason no se limita a los periódicos. También impulsó la recuperación digital de 17.000 canciones en guaraní, otra iniciativa que protege expresiones esenciales de la cultura paraguaya.

“La hija del editor y dueño de Ysyry me regaló toda la colección de la revista de su padre. La única copia en el mundo”, revela.

Como historiador, tomó esas publicaciones con el corazón agradecido y las inmortalizó digitalmente, porque hay algo especialmente valioso en esta tarea: la tecnología no reemplaza la memoria, sino que la hace visible.

“Otro proyecto que tengo es traducir todos estos poemas a español e inglés”, adelanta.

Como señaló Cason, la inteligencia artificial permite encontrar y comparar pruebas con una velocidad que ningún lector individual podría alcanzar, pero la fuente original sigue siendo la protagonista.

Quizás por eso este archivo tiene un significado que trasciende las pantallas. Cada noticia, anuncio editorial o caricatura recuperada representa una pequeña pieza del Paraguay que fue.

Al reunirlos, el país puede volver a mirarse en su propio espejo. Algo tan significativo y valioso, porque nos revela partes de nuestros orígenes, con sus peculiaridades, pérdidas y victorias.

Y en tiempos en que las nuevas generaciones reciben buena parte de la información a través de dispositivos digitales, paraguayhistory.net propone este puente extraordinario: utilizar la tecnología más avanzada para regresar a las palabras más antiguas.

Preservar la historia es recordar lo que ocurrió, permitiendo que esas voces olvidadas ganen un espacio hoy.

“Ahora el mundo puede descubrir Paraguay, su cultura, su historia y eso va a abrir muchas oportunidades para las embajadas de Paraguay en el exterior. Pueden usar la página para explicar qué es Paraguay, su historia tan interesante, tan trágica realmente, y así se abren nuevas fronteras”, concluye Cason, orgulloso y feliz por entregarnos un tesoro invaluable al alcance de todos.