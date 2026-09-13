ABC Revista
13 de septiembre de 2026 a la - 02:00

La fe de un Paraguay que busca resurgir

Con 57 años de trayectoria, el Ballet Mimbipa presenta una producción de gran envergadura que transforma las tradiciones paraguayas en un espectáculo majestuoso.
Con 57 años de trayectoria, el Ballet Mimbipa presenta una producción de gran envergadura que transforma las tradiciones paraguayas en un espectáculo majestuoso.

Con 57 años de trayectoria, el Ballet Mimbipa vuelve a encontrarse con su público. En “Caminos de Fe”, la danza se convierte en una forma de volver a mirar aquello que forma parte de la identidad paraguaya: las fiestas patronales, las peregrinaciones, la Semana Santa, la artesanía, la música y sus costumbres.

Por Marlene Aponte, ABC Color

“Me gustó siempre hurgar en la historia de mi país, en las tradiciones que los paraguayos no conocemos”, cuenta Sussy Sacco, una de las figuras referentes de la danza y la promoción cultural paraguaya, quien ha desarrollado una extensa trayectoria como bailarina, profesora superior de danza, coreógrafa, diseñadora y directora de espectáculos.

Sussy Sacco, una de las figuras referentes de la danza y la promoción cultural paraguaya.
Sussy Sacco, una de las figuras referentes de la danza y la promoción cultural paraguaya.

La curiosidad es uno de los motores de su trabajo. Investigar, descubrir y después transformar ese conocimiento en movimiento, música, vestuario y puesta en escena.

Su intención también es escapar de los lugares comunes. “El folclore de Paraguay es riquísimo”, sostiene, convencida de que todavía hay muchas historias, danzas y costumbres por descubrir y llevar a escena.

Danza, música, vestuario y una imponente puesta en escena ofrece el Ballet Mimbipa.
Danza, música, vestuario y una imponente puesta en escena ofrece el Ballet Mimbipa.

El espectáculo recorrerá expresiones como la fiesta patronal de San Francisco Solano, en Minas, Emboscada, con el Guaikuru Ñemonde; la Semana Santa paraguaya, con sus cantos y momentos de profunda religiosidad, y la peregrinación a Caacupé, con sus promeseros, familias, carretas y caminantes.

Pero detrás de ese gran despliegue existe una historia mucho más íntima. Sussy reconoce que hubo momentos en los que pensó en detenerse.

El Ballet Mimbipa convertirá el escenario en un gran recorrido por la memoria paraguaya, con una propuesta escénica majestuosa que exalta nuestras raíces.
El Ballet Mimbipa convertirá el escenario en un gran recorrido por la memoria paraguaya, con una propuesta escénica majestuosa que exalta nuestras raíces.

Montar un espectáculo implica afrontar costos, pagar a los bailarines, contratar un teatro y sostener un equipo técnico.

El cansancio, la falta de apoyo y algunas dificultades llegaron a hacerla dudar. Sin embargo, una conversación terminó siendo determinante. Tras ver Ciento por ciento Paraguay, en 2024, monseñor Claudio Giménez le dijo: “Usted tiene que seguir haciendo. Esta es una misión que usted tiene”, recordó la directora del Ballet Mimbipa.

Con una producción cuidada hasta el último detalle, el Ballet Mimbipa prepara un gran encuentro con el público para celebrar 57 años de danza y cultura.
Con una producción cuidada hasta el último detalle, el Ballet Mimbipa prepara un gran encuentro con el público para celebrar 57 años de danza y cultura.

Las palabras quedaron dando vueltas. Aunque en 2025 decidió no realizar el espectáculo, finalmente volvió a ponerse en marcha.

Y así nació esta nueva oportunidad que, según Sussy, también tiene una responsabilidad con el arte. “Al público tenemos que presentarle lo mejor que tenemos”, afirma.

El Ballet Mimbipa promete una experiencia visual y artística de gran impacto, con decenas de bailarines y una puesta concebida para emocionar al público.
El Ballet Mimbipa promete una experiencia visual y artística de gran impacto, con decenas de bailarines y una puesta concebida para emocionar al público.

Esa exigencia también aplica en el cuidado puesto en cada detalle. El Ballet Mimbipa incorporará una pantalla LED, pero estará al servicio de la expresión artística.

“El arte eleva, la música eleva”, dice Sussy, convencida de que la experiencia de ver danza en vivo tiene una fuerza que ninguna pantalla puede reemplazar.

El Ballet Mimbipa despliega toda su experiencia en una puesta monumental donde el movimiento, la música y el vestuario recrean escenas de la cultura nacional.
El Ballet Mimbipa despliega toda su experiencia en una puesta monumental donde el movimiento, la música y el vestuario recrean escenas de la cultura nacional.

El recorrido culminará con Resurgirá PY, una mirada simbólica a la historia de una nación que atravesó momentos difíciles y que, una y otra vez, encontró fuerzas para levantarse.

Es también el punto en el que la historia colectiva se encuentra con una reflexión personal. “El amor a la patria es dar todo lo que yo puedo dar como ciudadana paraguaya”, expresa, porque para ella ese amor no consiste solamente en sentirse orgulloso del país, sino en aportar desde el lugar que cada uno ocupa.

La riqueza del folclore paraguayo cobra una nueva dimensión sobre el escenario en una producción que combina tradición, belleza y espectacularidad.
La riqueza del folclore paraguayo cobra una nueva dimensión sobre el escenario en una producción que combina tradición, belleza y espectacularidad.

Y ese aporte, en su caso, lleva más de medio siglo de danza. Detrás de cada bailarín que saldrá al escenario hay generaciones de artistas, docentes, técnicos y colaboradores que hicieron posible que el Ballet Mimbipa recorriera escenarios nacionales e internacionales llevando consigo las expresiones de nuestra cultura.

Por eso, Caminos de Fe tiene también algo de celebración y de agradecimiento. Es el reencuentro de una compañía con su público, pero sobre todo el resultado de una decisión personal: seguir.

Una gran producción escénica llevará al público por fiestas patronales, peregrinaciones y tradiciones paraguayas a través de la fuerza de la danza.
Una gran producción escénica llevará al público por fiestas patronales, peregrinaciones y tradiciones paraguayas a través de la fuerza de la danza.

Sussy lo resume en una frase que parece sencilla, pero que después de 57 años adquiere otro significado: “Nos merecemos lo mejor”.

Y eso es lo que el Ballet Mimbipa se propone entregar: una noche para emocionarse, recordar, descubrir y volver a mirar nuestras raíces a través de la danza.

La tradición paraguaya se viste de gala para ofrecer una experiencia artística intensa, emotiva y visualmente impactante.
La tradición paraguaya se viste de gala para ofrecer una experiencia artística intensa, emotiva y visualmente impactante.

Una historia de fe que vuelve a contarse sobre un escenario.

Caminos de Fe

Las funciones serán el sábado 19 de septiembre, a las 20:30, y el domingo 20, a las 19:30, en el Teatro “José Asunción Flores” del Banco Central del Paraguay.

Las entradas cuestan G. 150.000 y están disponibles por Ticketea.