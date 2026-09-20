Honda ZR-V Advanced Hybrid, la nueva SUV japonesa que arrasa

El sistema utiliza principalmente el motor eléctrico para impulsar el vehículo en gran parte de las situaciones cotidianas, brindando una respuesta inmediata, suave y silenciosa.

Su funcionamiento alterna automáticamente entre el motor eléctrico y a combustión, de acuerdo con las condiciones de conducción mediante el sistema de acople (tecnología patentada de Honda) sin requerir la intervención del conductor.

El resultado es una conducción suave, silenciosa y con respuesta inmediata, gracias a sus 184 hp y 315 Nm de torque. Además, su batería recupera energía durante el frenado y la marcha, por lo que no necesita enchufarse.

Para Camilo José Carrizosa, director de Vicar S.A., el éxito inicial del modelo refleja el interés del mercado por “vehículos que combinan tecnología, eficiencia, seguridad y una experiencia de conducción superior”.

La ZR-V incorpora además Honda Sensing, con asistencias para una conducción más segura, ocho airbags, detector de punto ciego y cámara de reversa.

En el interior, el confort se completa con asientos de cuero, climatización de dos zonas, pantalla de 9 pulgadas, Apple CarPlay y Android Auto, cargador inalámbrico y sistema de audio de ocho parlantes.

La nueva Honda ZR-V Advanced Hybrid propone una combinación de eficiencia, seguridad y confort que, a juzgar por la rápida venta de sus primeras unidades, ya encontró interesados antes de comenzar oficialmente su recorrido por Paraguay.

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