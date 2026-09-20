ABC Revista
20 de septiembre de 2026 a la - 01:00

Honda ZR-V Advanced Hybrid, la nueva SUV japonesa que arrasa

Mujer sonriente con traje blanco y negro junto al vehículo gris Honda ZR-V, acompañada de dos hombres en un ambiente moderno y profesional.
María Aguirre, Camilo Carrizosa y Camilo José Carrizosa.SILVIO ROJAS FALCON

Fabricada en Japón, la nueva Honda ZR-V Advanced Hybrid se suma a la CR-V y al Civic dentro de la línea Advanced Hybrid. Su gran atractivo está en el sistema e de Honda, que combina dos motores eléctricos con un motor a combustión de 2.0 litros con ciclo Atkinson e inyección directa.

Por ABC Color
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El sistema utiliza principalmente el motor eléctrico para impulsar el vehículo en gran parte de las situaciones cotidianas, brindando una respuesta inmediata, suave y silenciosa.

Su funcionamiento alterna automáticamente entre el motor eléctrico y a combustión, de acuerdo con las condiciones de conducción mediante el sistema de acople (tecnología patentada de Honda) sin requerir la intervención del conductor.

Modelos SUV Honda ZR-V Advanced Hybrid en exhibición, azul a la izquierda y negro a la derecha, sin personas visibles.
Honda ZR-V Advanced Hybrid es la nueva SUV japonesa que ya es un éxito en nuestro país.

El resultado es una conducción suave, silenciosa y con respuesta inmediata, gracias a sus 184 hp y 315 Nm de torque. Además, su batería recupera energía durante el frenado y la marcha, por lo que no necesita enchufarse.

Para Camilo José Carrizosa, director de Vicar S.A., el éxito inicial del modelo refleja el interés del mercado por “vehículos que combinan tecnología, eficiencia, seguridad y una experiencia de conducción superior”.

Interior de un Honda HFT mostrando el volante y la pantalla digital, sin personas presentes.
Se presentó el nuevo modelo de vehículo Honda HFT en un salón de exposiciones.

La ZR-V incorpora además Honda Sensing, con asistencias para una conducción más segura, ocho airbags, detector de punto ciego y cámara de reversa.

En el interior, el confort se completa con asientos de cuero, climatización de dos zonas, pantalla de 9 pulgadas, Apple CarPlay y Android Auto, cargador inalámbrico y sistema de audio de ocho parlantes.

En Vicar, están exhibidos los vehículos Honda HR-V.
En Vicar, están exhibidos los vehículos Honda HR-V.

La nueva Honda ZR-V Advanced Hybrid propone una combinación de eficiencia, seguridad y confort que, a juzgar por la rápida venta de sus primeras unidades, ya encontró interesados antes de comenzar oficialmente su recorrido por Paraguay.

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https://honda.com.py/