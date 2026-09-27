Esto sucedió

Homenajes patrióticos

“Una emotiva jornada de confraternidad dio lugar ayer en Botánico (Solar Artigas) el homenaje de los Blandengues tributado al libertador general José Gervasio Artigas y al primer presidente constitucional del Paraguay, don Carlos Antonio López, al evocarse el 118º aniversario del fallecimiento del prócer uruguayo en el Paraguay. La ceremonia fue presidida por el jefe de Estado, general de Ejército Alfredo Stroessner, acompañado de altas autoridades nacionales y extranjeras”, decía la crónica del 24 de septiembre de 1968. Actos así fomentaban el patriotismo.

Canillitas estrenaron impermeables

“Ayer no todo fue un día gris y lluvioso. De hacia dentro de un alma, con plenitud gozosa, salía algo como una az límpida que se quebraba en risa, en alegría casi orgullosa, en satisfacción serena y concentrada: eran los canillitas de ABC que entrenaban sus impermeables. Por primera vez estos años habrán bendecido la lluvia que siempre les estropeaba el trabajo honrado. Por primera vez sus voces no quedaron arrinconadas y vencidas en los zaguanes: salían, como nunca sonoras a expandirse por las calles donde solamente sus pies se humedecían. El rostro de cada canillita, como el de la foto, sintetizaba la expresión profunda de una alegría nueva: la alegría de saberse protegido”, decía ABC el 28 de septiembre de 1968.

Exposición del libro francés

“El embajador de Francia, conde Christian de Nicolay, haciendo uso de la palabra en el acto inaugural de la exposición del libro francés en el local de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción. La muestra también es auspiciada por dicha casa de estudios superiores y puede ser visitada por el público interesado a partir de la fecha”, decía ABC Color el 25 de septiembre de 1968.

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