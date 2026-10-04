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04 de octubre de 2026 a la - 01:00

Esto sucedió

Ruta Luque - San Ber en 1968. No era más que un estrecho camino que se inundaba con cada crecida del río Salado.
Ruta Luque - San Ber en 1968. No era más que un estrecho camino que se inundaba con cada crecida del río Salado.Archivo ABC

Hechos que fueron noticia décadas atrás...

Por Pedro Gómez Silgueira
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El caminito Luque - San Bernardino

“Mientras la bajante crea problemas en los ríos Paraná y Paraguay, como consecuencia de las lluvias de fin de semana, el río Salado se salió de madre inundando grandes extensiones a ambos lados de la ruta que une Luque con San Bernardino, como puede apreciarse en la foto que nos remitiera nuestro corresponsal Ramón Santiago Moreno”, decía ABC Color el 1 de octubre de 1968. Un paisaje agreste y pleno de naturaleza que contrasta con la actualidad.

Festival de Cine Colegial

Festival de Cine Colegial en 1968. Víctor Hugo Machoqui y María Teresa Bolla durante los ensayos.
Festival de Cine Colegial en 1968. Víctor Hugo Machoqui y María Teresa Bolla durante los ensayos.

“Víctor Hugo Machoqui y María Teresa Bolla durante los ensayos de la película Cuando nace el día, que está realizando un grupo de alumnos del sexto curso del Colegio Nacional. Con esta película participarán del festival de cine estudiantil que se está organizando en nuestra capital”, decía ABC Color el 2 de octubre de 1968. Del festival participarán tres grupos de ese colegio: uno formado por el Cine Club –a cuya película Frente a la vida, ya nos referimos–, el segundo está formado por alumnos del quinto curso y el tercero el que citamos ahora, decía la nota.

Homenaje a la Victoria de Boquerón

Homenaje a Boqueron en ANNP en 1968.
Homenaje a Boqueron en ANNP en 1968.

Las autoridades y funcionarios de la Administración Nacional de Navegación y Puertos realizaron un emotivo acto de homenaje a la Victoria de Boquerón y a los ex-combatientes de la Guerra del Chaco. En la foto, una parte de la concurrencia a dicho acto, decía la crónica de 1968 de ABC Color.

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