Mentes sanas, cuerpos libres

El impacto de cómo nos percibimos a nosotros mismos va mucho más allá del plano estético para instalarse de lleno en la salud mental. En la práctica clínica diaria se observa cómo los trastornos de la conducta alimentaria y los cuadros de obesidad tienen raíces emocionales profundas, donde la autoimagen se quiebra por inseguridades, comparaciones constantes o comentarios ajenos desubicados que erosionan la confianza personal.

El Dr. Miguel Cuellar, especialista en psiquiatría, advierte sobre la complejidad de este vínculo al señalar: “La obesidad tiene un montón de componentes físicos, mentales y hormonales que no pasan simplemente por la fuerza de voluntad”. El especialista añade que “aproximadamente un 40 a un 50 por ciento de personas con obesidad van a tener síntomas depresivos o ansiosos”.

Las emociones pesan de forma determinante en los problemas de peso, demostrando que la autopercepción distorsionada y la ansiedad alteran por completo las conductas alimentarias y la calidad de vida de quienes lo padecen.

Culturalmente, emitir juicios sobre el cuerpo ajeno se ha normalizado bajo el disfraz de una supuesta opinión inofensiva o preocupación genuina. Frases cotidianas sobre la apariencia física o los cambios de pesos no suman absolutamente nada positivo; por el contrario, generan un profundo malestar.

Este estigma social constante aísla a quienes lo sufren y se convierte en la principal barrera para que las personas con obesidad o trastornos emocionales pidan ayuda profesional a tiempo.

Para combatir esta dinámica destructiva, el Dr. Cuellar enfatiza la importancia de cambiar la perspectiva del entorno: “No existe en el planeta una persona que baje de peso por el hecho de que yo le diga qué gordo está, o mirá qué sobrepeso tenés. O sea, no suma”.

En lugar de juzgar, el enfoque debe orientarse hacia el apoyo genuino: “Yo estoy preocupado por esa persona, ¿qué es lo que hago? Le ayudo con estrategias a mejorar su calidad de vida”, orientándola hacia hábitos saludables o acompañándola con empatía sin emitir críticas hirientes.

La propuesta central de la campaña consiste en atender a la otra persona sin juzgar, sin criticar y sin intentar dar consejos apresurados o minimizar su sufrimiento. El Dr. Cuellar explica que la guía elaborada para este propósito busca enseñar conductas asertivas que fortalezcan el vínculo: “Validar las emociones, entender que más allá de que ellos piensen que es muy poca cosa, la persona la está pasando mal”.

Escuchar sin prejuicios es a menudo el primer gran paso para que alguien se anime a transitar el camino de la ayuda profesional.

Caminos a la esperanza y a la empatía: Escucha Paraguay

Abordar la salud mental en la sociedad actual implica también derribar mitos arraigados en torno a la atención psiquiátrica y psicológica. Con frecuencia, las personas demoran meses o años en consultar a un especialista debido al estigma, acudiendo primero a múltiples instancias antes de llegar al profesional adecuado. Asimismo, persisten temores infundados sobre la medicación, bajo la falsa creencia de que los fármacos psiquiátricos anulan a la persona o generan una dependencia absoluta e innecesaria.

Como respuesta a esta necesidad de contención social, para tender puentes y romper el miedo, surge Escucha Paraguay, una iniciativa impulsada por el Centro Integral de Neurociencia (CEINEC) en colaboración con Laboratorios Eticos.

Este proyecto propone un acto tan sencillo como poderoso: regalar cinco minutos de tiempo para escuchar activamente a un ser querido, sin juzgar ni dar consejos apresurados. Es una herramienta práctica para tender puentes y facilitar que quien lo necesita rompa el miedo a buscar apoyo.

La salud mental no debe tratarse como un tabú. Aunque el acceso a especialistas sigue siendo un desafío, la creciente formación de profesionales y la toma de conciencia en colegios y medios abren un panorama sumamente alentador.

El abordaje interdisciplinario, que combina la psicología y la psiquiatría moderna con tratamientos de mínimos efectos colaterales, demuestra que sí es posible sanar. Como bien reflexiona el Dr. Cuellar: “Se trata muchas veces de aceptar y de ser feliz con lo que uno tiene también”. La esperanza es real: con empatía, escucha activa y acompañamiento profesional, es posible redescubrir el bienestar y transformar nuestra relación con el propio cuerpo.

Sobre CEINEC

CEINEC es una institución dedicada al abordaje integral de las neurociencias, con foco en la atención, prevención, educación y generación de espacios de orientación y acompañamiento. A través de iniciativas como “Escucha Paraguay”, busca contribuir a una sociedad que pueda hablar de salud mental de manera más abierta, responsable y humana, promoviendo la escucha y el acceso oportuno a ayuda profesional.

Sobre Laboratorio Eticos

Laboratorio Eticos es una empresa paraguaya con trayectoria en el desarrollo y comercialización de productos farmacéuticos orientados a distintas especialidades médicas. A través de la innovación, la investigación y la incorporación de nuevas tecnologías terapéuticas, la compañía impulsa iniciativas vinculadas a la actualización científica, la generación de evidencia local y el acompañamiento integral de pacientes y profesionales de la salud en Paraguay.

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