Agenda cultural y artística del 25 al 31 de octubre de 2026

Domingo 25
Conversatorio / ¿Eso es arte?
En el marco de la novena edición de Oxígeno Feria de Arte invitan al conversatorio/taller junto al argentino Andrés Gorzycky, para explorar la pregunta “¿Eso es arte?”a través del diálogo, la observación y la participación colectiva. Será a las 15:30 en el Centro Cultural del Puerto de Asunción.
Es una actividad presentada por el Instituto Cultural Paraguayo Alemán. Más informaciones: @icpa_gz
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Jueves 29
Muestra de cine analógico / Del Lab a la pantalla
Ofrecido por: Lexa
Hora: 19:00
Lugar: Instituto Cultural Paraguayo Alemán
Informaciones: @icpa_gz
Viernes 30
Ballet / Francesco
Ofrecido por: Ballet Clásico y Moderno Municipal de Asunción
Hora: 20:00
Lugar: Teatro Municipal Ignacio A. Pane
Informaciones: tuti.com.py
Sábado 31
City tour / Tour de las 7 colinas
Invitan a visitar “7 colinas, rincones sorprendentes y una nueva forma de vivir Asunción” con salidas a las 16:00 y las 18:00 desde la Plaza Comuneros de Loma Kavara.
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Las salidas son con reserva y prometen una experiencia llena de historia, cultura y descubrimientos. Más informaciones: @citytourasuncion
Show de comedia / Emergencias
Ofrecido por: Hugo Luis Robles
Hora: 21:00
Lugar: Salón Auditorio Paraná, Encarnación
Informaciones: ticketea.com.py
Concierto / Marco Antonio Solís
Ofrecido por: Marco Antonio Solís
Hora: 20:00
Lugar: Jockey Club
Informaciones: ticketea.com.py
Fiesta / Mehalloween
Ofrecido por: Distrito Perseverancia
Hora: 15:30
Lugar: Parque Elevado de Distrito Perseverancia
Informaciones: tuti.com.py
Oktoberfest / San Bernardino
Ofrecido por: San Beer
Hora: 12:30
Lugar: Peatonal Demetrio Rojas
Informaciones: tuti.com.py