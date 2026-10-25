Agenda cultural y artística del 25 al 31 de octubre de 2026

Domingo 25

Conversatorio / ¿Eso es arte?

En el marco de la novena edición de Oxígeno Feria de Arte invitan al conversatorio/taller junto al argentino Andrés Gorzycky, para explorar la pregunta “¿Eso es arte?”a través del diálogo, la observación y la participación colectiva. Será a las 15:30 en el Centro Cultural del Puerto de Asunción.

Es una actividad presentada por el Instituto Cultural Paraguayo Alemán. Más informaciones: @icpa_gz

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Jueves 29

Muestra de cine analógico / Del Lab a la pantalla

Ofrecido por: Lexa

Hora: 19:00

Lugar: Instituto Cultural Paraguayo Alemán

Informaciones: @icpa_gz

Viernes 30

Ballet / Francesco

Ofrecido por: Ballet Clásico y Moderno Municipal de Asunción

Hora: 20:00

Lugar: Teatro Municipal Ignacio A. Pane

Informaciones: tuti.com.py

Sábado 31

City tour / Tour de las 7 colinas

Invitan a visitar “7 colinas, rincones sorprendentes y una nueva forma de vivir Asunción” con salidas a las 16:00 y las 18:00 desde la Plaza Comuneros de Loma Kavara.

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Las salidas son con reserva y prometen una experiencia llena de historia, cultura y descubrimientos. Más informaciones: @citytourasuncion

Show de comedia / Emergencias

Ofrecido por: Hugo Luis Robles

Hora: 21:00

Lugar: Salón Auditorio Paraná, Encarnación

Informaciones: ticketea.com.py

Concierto / Marco Antonio Solís

Ofrecido por: Marco Antonio Solís

Hora: 20:00

Lugar: Jockey Club

Informaciones: ticketea.com.py

Fiesta / Mehalloween

Ofrecido por: Distrito Perseverancia

Hora: 15:30

Lugar: Parque Elevado de Distrito Perseverancia

Informaciones: tuti.com.py

Oktoberfest / San Bernardino

Ofrecido por: San Beer

Hora: 12:30

Lugar: Peatonal Demetrio Rojas

Informaciones: tuti.com.py