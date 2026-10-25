ABC Revista
25 de octubre de 2026 - 01:00

Lavado automático en 20 minutos

Dos hombres formales, uno con saco claro y otro con saco gris, junto a instalaciones de lavado de autos modernas.
Juan Martín Méndez, director comercial, y Eduardo Martínez, director general de Wash and Go.FERNANDO ROMERO

Wash and Go desembarcó en Paraguay con una propuesta que combina tecnología, rapidez y membresías para cambiar la experiencia tradicional del lavado vehicular.

Por ABC Color
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Su primer local, sobre avenida Aviadores del Chaco 2665, en Asunción, ofrece un sistema automático que permite completar el lavado en unos 10 minutos y sumar otros 10 a 12 minutos de aspirado.

“Todo empezó por una necesidad propia de lavar el vehículo y no tener que dejarlo tres horas en un lavadero”, explicó Juan Martín Méndez, director comercial de la empresa.

Tras un año y medio de desarrollo, el proyecto se convirtió en una alternativa que busca adaptarse al ritmo de vida actual.

Vehículo grande a punto de ingresar al túnel de lavado en instalaciones de Wash and Go Car Wash iluminadas por la noche.
Wash and Go apuesta por la tecnología y las membresías para revolucionar el lavado de autos.

Uno de sus diferenciales es la tecnología touchless, un sistema que limpia el vehículo mediante agua a presión, sin contacto directo de los equipos con la carrocería.

“Uno de los principales conceptos que teníamos era que la máquina no toque el vehículo”, señaló Eduardo Martínez, director general.

Una suscripción para lavar todos los días

Más allá de la velocidad, Wash and Go incorpora un modelo de membresías mensuales individuales y familiares que permite realizar hasta un lavado diario por vehículo y utilizar el servicio en los distintos puntos de la red.

También ofrece lavados ocasionales y soluciones para empresas, flotas y convenios corporativos.

Instalación moderna de lavado de autos, con vehículos oscuro y claro en el área de servicio, ambiente iluminado y atractivo.
Sobre avenida Aviadores del Chaco 2665, en Asunción, ya está habilitado Wash and Go.

“Con tu sistema de suscripción podés lavar todos los días en cualquier sucursal. Esa es la facilidad que estamos ofreciendo”, destacó Méndez.

Según los directivos, la recepción durante los días de preapertura fue positiva, con un importante interés en las suscripciones.

El concepto se resume en una premisa: llegar, lavar y seguir. El cliente es recibido por el personal, que verifica su membresía o le facilita el acceso a un lavado ocasional, antes de ingresar a la máquina.

Expansión en marcha

La compañía proyecta ampliar su presencia en el país con nuevos puntos de servicio. Ya se encuentra trabajando en su segunda sucursal, en Ciudad del Este, y prevé instalar máquinas en supermercados Fortis.

La meta inicial de la empresa es llegar a ocho puntos operativos antes de finalizar 2026, mientras que sus directivos señalaron que el plan contempla instalar 10 máquinas.

Hummer eléctrico en túnel de lavado automático con chorros de agua y luces de colores en un entorno vibrante.
Wash and Go se especializa en lavado de vehículos en pocos minutos.

Con esta propuesta, Wash and Go busca convertir el lavado del vehículo en un servicio más accesible y recurrente, apoyado en la automatización y en un modelo que permite ahorrar tiempo sin renunciar al cuidado del automóvil.

Más info

Instagram: @wagcarwash.