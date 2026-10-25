Lavado automático en 20 minutos

Su primer local, sobre avenida Aviadores del Chaco 2665, en Asunción, ofrece un sistema automático que permite completar el lavado en unos 10 minutos y sumar otros 10 a 12 minutos de aspirado.

“Todo empezó por una necesidad propia de lavar el vehículo y no tener que dejarlo tres horas en un lavadero”, explicó Juan Martín Méndez, director comercial de la empresa.

Tras un año y medio de desarrollo, el proyecto se convirtió en una alternativa que busca adaptarse al ritmo de vida actual.

Uno de sus diferenciales es la tecnología touchless, un sistema que limpia el vehículo mediante agua a presión, sin contacto directo de los equipos con la carrocería.

“Uno de los principales conceptos que teníamos era que la máquina no toque el vehículo”, señaló Eduardo Martínez, director general.

Una suscripción para lavar todos los días

Más allá de la velocidad, Wash and Go incorpora un modelo de membresías mensuales individuales y familiares que permite realizar hasta un lavado diario por vehículo y utilizar el servicio en los distintos puntos de la red.

También ofrece lavados ocasionales y soluciones para empresas, flotas y convenios corporativos.

“Con tu sistema de suscripción podés lavar todos los días en cualquier sucursal. Esa es la facilidad que estamos ofreciendo”, destacó Méndez.

Según los directivos, la recepción durante los días de preapertura fue positiva, con un importante interés en las suscripciones.

El concepto se resume en una premisa: llegar, lavar y seguir. El cliente es recibido por el personal, que verifica su membresía o le facilita el acceso a un lavado ocasional, antes de ingresar a la máquina.

Expansión en marcha

La compañía proyecta ampliar su presencia en el país con nuevos puntos de servicio. Ya se encuentra trabajando en su segunda sucursal, en Ciudad del Este, y prevé instalar máquinas en supermercados Fortis.

La meta inicial de la empresa es llegar a ocho puntos operativos antes de finalizar 2026, mientras que sus directivos señalaron que el plan contempla instalar 10 máquinas.

Con esta propuesta, Wash and Go busca convertir el lavado del vehículo en un servicio más accesible y recurrente, apoyado en la automatización y en un modelo que permite ahorrar tiempo sin renunciar al cuidado del automóvil.

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Instagram: @wagcarwash.