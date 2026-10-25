Messi, galardonado en España

El escenario asturiano se vistió de gala este viernes para acoger una de las ceremonias más esperadas del año, donde el capitán de la Albiceleste recibió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes de manos de los Reyes de España.

Este reconocimiento internacional no solo premia los innumerables récords y la magia incomparable que el delantero despliega sobre el césped verde desde hace dos décadas, sino también su constante compromiso con causas sociales y solidarias a través de su fundación.

La elección del comité destaca una carrera inigualable que ha marcado un antes y un después en la historia del fútbol moderno, convirtiéndolo en un faro de inspiración universal para millones de personas en todo el planeta.

La llegada del crack a territorio asturiano ha desatado una auténtica revolución mediática y social, coronada por una recepción oficial y el cálido abrazo de miles de aficionados que colmaron las calles de la capital asturiana.

En la víspera de la gran gala, el seleccionador nacional de fútbol de España, Luis de la Fuente, ha querido destacar la magnitud del homenaje al asegurar que el legado que está dejando en la historia del fútbol y del deporte el jugador argentino Leo Messi es excepcional y fantástico con una carrera en la que, además, ha sido un ejemplo.

El técnico español ha añadido que es un ejemplo de muchos valores en el plano humano y en lo deportivo, y siempre es muy prestigioso que haya personalidades de este calibre que reciban este tipo de premios, evidenciando la profunda admiración que el mundo del balompié profesa hacia su figura.

La víspera de la entrega del galardón estuvo marcada por un emotivo baño de masas en el Palacio de Deportes, donde más de seis mil personas, en su mayoría niños ilusionados, ovacionaron al rosarino en el cierre de la iniciativa educativa “El juego del 10”.

Ante un auditorio entregado y acompañado por figuras como el exfutbolista Santi Cazorla, el homenajeado vivió una jornada inolvidable que demostró que su impacto trasciende con creces las líneas de cal de un estadio de fútbol.

Los asistentes corearon su nombre y celebraron cada una de sus palabras en un evento que combinó la pasión deportiva con los valores de la inclusión, el respeto y el juego limpio impulsados por la Fundación Princesa de Asturias.

Para presenciar este momento cumbre de su carrera institucional, el futbolista estuvo acompañado en todo momento por su esposa, Antonela Roccuzzo, su compañera de vida incondicional que compartió con él la emoción de una alfombra roja histórica en el Principado de Asturias.

La presencia de su familia aportó un matiz profundamente humano a una cita que quedará grabada para siempre en los anales del deporte mundial, consolidando una estampa de complicidad y orgullo familiar frente a los focos de la prensa internacional y la atenta mirada de la monarquía española.

Durante su intervención ante los miles de estudiantes y admiradores congregados en el recinto asturiano, el delantero de Rosario rememoró con nostalgia sus primeros pasos y el largo camino recorrido desde su llegada a Europa siendo apenas un niño.

Con una sonrisa cálida y visiblemente emocionado ante las muestras de afecto colectivo, confesó ante el auditorio que es una felicidad enorme sentir tanto cariño después de tanto tiempo, recordando que lo hizo todo porque tenía un sueño.

Asimismo, reflexionó sobre su filosofía de vida y deportiva al señalar que al entrar a la cancha su objetivo era siempre ganar con la práctica de un deporte hermoso que sirve para unir y acercarse a las personas, insistiendo en que lo importante es disfrutar del proceso.