Un día con mucho sabor

El Día Mundial de la Pasta que se recuerda hoy es una fecha establecida para destacar sus cualidades, promover su consumo y reconocer su presencia en distintas culturas. La elección de esta fecha se remonta a 1995, cuando se realizó en Roma, Italia, el primer Congreso Mundial de Pasta. La ciudad fue elegida como sede por la relevancia del país europeo en la producción de este alimento, que en aquel entonces alcanzaba los 3,5 millones de toneladas.

Desde 1998, la Organización Internacional de la Pasta impulsa actividades en distintas ciudades del mundo para celebrar este producto y difundir sus características. Entre las sedes que albergaron estos encuentros figuran Génova, Roma, Nápoles, Nueva York, Barcelona, Ciudad de México, Estambul, Moscú, Dubái, entre otros, reflejo del alcance internacional de una preparación que forma parte de innumerables tradiciones culinarias.

De una masa, infinitos sabores

La palabra «pasta» proviene del italiano y significa «masa», en referencia a su preparación básica, elaborada a base de harina de trigo y agua. A partir de esta combinación sencilla nació una diversidad extraordinaria de productos que hoy se presentan en diferentes tamaños, formas y texturas.

Lejos de limitarse a una receta única, la pasta se adapta a las preferencias de cada región y a la creatividad de quienes la preparan. Puede servirse caliente o fría, acompañada de salsas tradicionales, verduras, carnes, quesos y otros ingredientes. También tiene cabida en propuestas dulces y en preparaciones que exploran nuevas combinaciones.

Su versatilidad explica buena parte de su popularidad. Es un alimento que puede formar parte de una comida cotidiana o convertirse en el centro de una elaboración especial, tanto en el hogar como en restaurantes.

Más de 350 formas de tentar al paladar

El mundo de la pasta es mucho más amplio que los tradicionales fideos largos. A nivel internacional existen más de 350 tipos y formas diferentes, cada una con características que influyen en la textura del plato y en la manera en que se combina con las salsas.

Entre las variedades más consumidas se encuentran los espaguetis, que ocupan un lugar destacado por su versatilidad y su facilidad para combinarse con salsas de tomate, preparaciones ligeras y distintas mezclas de ingredientes. Son, además, una de las imágenes más representativas de la cocina italiana.

Los penne, de forma corta y cilíndrica, con extremos cortados en diagonal, resultan ideales para acompañar salsas espesas y preparar platos gratinados. Su estructura permite que los ingredientes se distribuyan en cada bocado, aportando una textura característica.

Otra variedad popular son los fusilli, reconocibles por su forma de espiral. Su diseño ayuda a retener las salsas y los convierte en una opción apropiada tanto para platos calientes como para ensaladas frías, especialmente en épocas de temperaturas elevadas.

Los macarrones, por su parte, son protagonistas de recetas clásicas como el mac and cheese, una combinación de pasta y queso que goza de reconocimiento internacional. Su forma corta permite mezclarlos fácilmente con salsas cremosas y otros ingredientes.

La lasaña y los fettuccine completan esta selección de variedades ampliamente conocidas. Mientras las láminas de lasaña se utilizan en preparaciones al horno, con capas de salsa, queso y otros rellenos, los fettuccine se distinguen por sus cintas planas, que combinan especialmente bien con salsas cremosas y boloñesas.

Italia, la reina de la pasta

En el país que dio origen a su nombre, la pasta es mucho más que un alimento: representa una tradición gastronómica profundamente arraigada. Italia lidera el ranking mundial de consumo, con un promedio de 23 kilogramos por persona al año, una cifra que evidencia la importancia de este producto en sus hábitos alimentarios.

El espagueti figura entre las variedades más populares en su país de origen, aunque la diversidad de recetas regionales demuestra que no existe una única manera de disfrutarlo. Cada forma de pasta ofrece posibilidades diferentes y permite combinar ingredientes de acuerdo con las costumbres locales.

Esta riqueza culinaria también se refleja en el resto del mundo, donde las recetas tradicionales conviven con versiones adaptadas a los gustos de cada país. Así, la pasta cruza fronteras, incorpora productos locales y se transforma sin perder el lugar que ocupa en la cocina internacional.

El tallarín, una tradición que no falta en Paraguay

En Paraguay, hablar de pasta también significa hablar de costumbres familiares. Con salsa roja, blanca o cualquier otra preparación, los platos de fideos ocupan un espacio destacado en la gastronomía cotidiana y evocan esos almuerzos compartidos que reúnen a varias generaciones alrededor de la mesa.

Entre las opciones más apreciadas sobresale el tallarín, una preparación que tiene días casi reservados en el calendario doméstico: los jueves y domingos. Para muchas familias, su presencia se ha convertido en una tradición que se repite semana tras semana y que forma parte de la identidad culinaria del país.

Ya sea con una salsa de tomate bien condimentada, una preparación cremosa o una combinación de ingredientes elegida según los gustos de cada hogar, los fideos se mantienen como una alternativa práctica, rendidora y adaptable. Su popularidad también se extiende a los restaurantes, donde las distintas variedades de pasta permiten ofrecer platos clásicos y propuestas con un toque de innovación.

Esta preferencia demuestra que la pasta no necesita grandes complicaciones para conquistar el paladar. Su atractivo reside, precisamente, en la posibilidad de adaptarse a diferentes presupuestos, ingredientes disponibles y ocasiones, sin perder su esencia.