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ABC Revista
01 de noviembre de 2026 - 01:00

Agenda cultural y artística del 1 al 7 de noviembre de 2026

Mujer de camiseta gris y hombre de camisa naranja gesticulan en un escenario desordenado, rodeados de cajas y sombreros.
Teatro Nadie vuelve porque sí.Gentileza

Enterate de los conciertos, fiestas, obras de teatro y otros eventos destacados de la semana.

Por ABC Color
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Domingo 1

Teatro / Nadie vuelve porque sí

La comedia Nadie vuelve porque sí se despide de las tablas del Arlequín Teatro. Del dramaturgo argentino Guillermo Hermida, bajo la dirección de Jorge Báez, los actores Sonia Amarilla, Fran Gubetich, Mauri Martínez y Fabu Olmedo encarnan a los personajes de esta historia que lleva a sus protagonistas a sitios inesperados.

La cita es a las 20:00 y las entradas se consiguen en ticketea.com.py o al 0992 442152.

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Ballet / Francesco

La vida y el legado de San Francisco de Asís se destacan en “Francesco”, un ballet creado por Miguel Bonnín y representado por el Ballet Clásico y Moderno Municipal de Asunción.

Se presenta en el Teatro Municipal de Asunción a las 16:00. Las entradas se venden a través de tuti.com.py, o en la Boletería del teatro. Más informes: 0975 555209.

Sábado 7

Show Unipersonal / Iván López

Ofrecido por: Iván López

Hora: 21:00

Lugar: Centro Cultural Mangoré de CDE

Informaciones: ticketa.com.py

Fiesta / Goldie Oldie Halloween

Ofrecido por: Goldie Oldie

Hora: 21:00

Lugar: Club Nueva Estrella

Informaciones: ticketa.com.py

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Concierto / Airbag

Ofrecido por: Airbag

Hora:

Lugar: Jockey Club

Informaciones: ticketa.com.py

Stand-up comedy / Andrés Parra

Ofrecido por: Andrés Parra

Hora: 20:00

Lugar: Sala de convenciones del BCP

Informaciones: ticketa.com.py

Choppfest / Colonia Independencia

Ofrecido por: La Mosca, Kchiporros, Blasmusik Independencia y otros grupos invitados

Hora: 18:00

Lugar: Deportivo Alemán de Colonia Independencia

Informaciones: ticketa.com.py

Conferencia / Liderazgo mágico

Ofrecido por: Facundo De Salterain

Hora: 09:00

Lugar: Hotel Tryp Wy Windham

Informaciones: ticketea.com.py

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