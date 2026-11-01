Agenda cultural y artística del 1 al 7 de noviembre de 2026

Domingo 1
Teatro / Nadie vuelve porque sí
La comedia Nadie vuelve porque sí se despide de las tablas del Arlequín Teatro. Del dramaturgo argentino Guillermo Hermida, bajo la dirección de Jorge Báez, los actores Sonia Amarilla, Fran Gubetich, Mauri Martínez y Fabu Olmedo encarnan a los personajes de esta historia que lleva a sus protagonistas a sitios inesperados.
La cita es a las 20:00 y las entradas se consiguen en ticketea.com.py o al 0992 442152.
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Ballet / Francesco
La vida y el legado de San Francisco de Asís se destacan en “Francesco”, un ballet creado por Miguel Bonnín y representado por el Ballet Clásico y Moderno Municipal de Asunción.
Se presenta en el Teatro Municipal de Asunción a las 16:00. Las entradas se venden a través de tuti.com.py, o en la Boletería del teatro. Más informes: 0975 555209.
Sábado 7
Show Unipersonal / Iván López
Ofrecido por: Iván López
Hora: 21:00
Lugar: Centro Cultural Mangoré de CDE
Informaciones: ticketa.com.py
Fiesta / Goldie Oldie Halloween
Ofrecido por: Goldie Oldie
Hora: 21:00
Lugar: Club Nueva Estrella
Informaciones: ticketa.com.py
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Concierto / Airbag
Ofrecido por: Airbag
Hora:
Lugar: Jockey Club
Informaciones: ticketa.com.py
Stand-up comedy / Andrés Parra
Ofrecido por: Andrés Parra
Hora: 20:00
Lugar: Sala de convenciones del BCP
Informaciones: ticketa.com.py
Choppfest / Colonia Independencia
Ofrecido por: La Mosca, Kchiporros, Blasmusik Independencia y otros grupos invitados
Hora: 18:00
Lugar: Deportivo Alemán de Colonia Independencia
Informaciones: ticketa.com.py
Conferencia / Liderazgo mágico
Ofrecido por: Facundo De Salterain
Hora: 09:00
Lugar: Hotel Tryp Wy Windham
Informaciones: ticketea.com.py