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Cultura
29 de octubre de 2026 - 12:24

Vapor Cué: buscan rescatar y poner en valor su riqueza histórica

Siete réplicas de buques históricos se exhiben en el Museo del Parque Nacional Vapor Cué, como homenaje a la resistencia naval paraguaya durante la Guerra de la Triple Alianza.
Siete réplicas de buques históricos se exhiben en el Museo del Parque Nacional Vapor Cué, como homenaje a la resistencia naval paraguaya durante la Guerra de la Triple Alianza.Faustina Agüero

Marcelino Prieto busca poner en valor el legado naval de la Guerra Grande con la donación de siete réplicas de buques y propuestas para ampliar el museo e impulsar el turismo como fuente de recursos para su conservación.

Por Faustina Agüero
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El gestor cultural Marcelino Prieto insta a cuidar y poner en valor el Parque Nacional Vapor Cué, ubicado a orillas del río Yhaguy, en Caraguatay. Con iniciativas que incluyen mejoras en la infraestructura, la ampliación del museo y nuevos atractivos turísticos, busca contribuir a la conservación de este emblemático sitio histórico y mantener viva la memoria de la Guerra contra la Triple Alianza (1864-1870).

Como amante de la historia, Prieto ya realizó importantes aportes para fortalecer el museo del predio. Entre ellos se destaca la donación de siete réplicas de buques vinculados a la gesta de Vapor Cué: Yporá, Río Paraná, Río Apa, Pirabebé, Paraguarí, Anhambay y Salto del Guairá, que se encuentran en exhibición en el lugar.

También donó un televisor en el que se proyecta material audiovisual sobre la Guerra Grande. El contenido cuenta con subtítulos en letras grandes para facilitar la comprensión de los visitantes con dificultades auditivas.

El gestor cultural manifestó que desea seguir colaborando con iniciativas que permitan mejorar las condiciones del lugar y hacerlo más atractivo para los turistas y las familias que llegan hasta el sitio histórico.

Así luce la réplica del Pirabebé, uno de los históricos buques paraguayos que forman parte de la memoria naval de la Guerra de la Triple Alianza, exhibida en el Parque Nacional Vapor Cué, en Caraguatay.
Así luce la réplica del Pirabebé, uno de los históricos buques paraguayos que forman parte de la memoria naval de la Guerra de la Triple Alianza, expuesta en el Parque Nacional Vapor Cué, en Caraguatay.

Entre sus principales propuestas figura la habilitación de un pequeño servicio de venta de agua, gaseosas, jugos, café, sándwiches, productos de panadería y recuerdos alusivos a Vapor Cué. Para concretar esta iniciativa, necesita la autorización de la Armada Paraguaya, institución a la que pertenece el predio.

El objetivo es destinar parte de los ingresos al mantenimiento del museo y del parque, incluyendo el corte de pasto, la limpieza y el cuidado de las instalaciones. El resto serviría para financiar mejoras progresivas, de modo que el lugar pueda generar recursos propios y reducir la dependencia de aportes particulares.

El Parque Nacional Vapor Cué, ubicado en Caraguatay, departamento de Cordillera, es un sitio histórico y turístico que conserva vestigios de la Guerra de la Triple Alianza y rinde homenaje al heroísmo de los marinos paraguayos.
El Parque Nacional Vapor Cué, ubicado en Caraguatay, departamento de Cordillera, es un sitio histórico y turístico que conserva vestigios de la Guerra de la Triple Alianza y rinde homenaje al heroísmo de los marinos paraguayos.

Proyecta ampliar el museo

Prieto también plantea instalar bancos alrededor de los barcos y a lo largo de los senderos, para que los visitantes, especialmente los adultos mayores, puedan descansar durante el recorrido. A esto se sumaría la colocación de basureros y la construcción de un techo con estructura metálica y chapa en los laterales del museo, a fin de ofrecer sombra durante las actividades y los actos conmemorativos.

El gestor cultural señaló que ya presentó una nota ante el Comando de las Fuerzas Militares para solicitar autorización para realizar mejoras y desarrollar las iniciativas previstas. Asimismo, mencionó que conversó sobre sus proyectos con autoridades departamentales y municipales, incluido el actual intendente de Caraguatay, Patricio Ortega.

A más largo plazo, pretende ampliar el museo mediante el cerramiento de sus laterales y gestionar el retorno de uniformes, armas y otros objetos históricos vinculados a la Guerra Grande, que, según indicó, se encuentran en dependencias de la Armada Nacional, en Asunción.

Considera que estas piezas deben estar en Vapor Cué por su relación directa con los barcos y los acontecimientos históricos que tuvieron lugar en el sitio.

Prieto explicó que varias de las iniciativas todavía dependen de las autorizaciones institucionales y del apoyo de la Municipalidad y la Gobernación de Cordillera. Mientras tanto, continúa realizando aportes personales para mejorar el interior del museo.

En el museo del Parque Nacional Vapor Cué se pueden observar objetos históricos y vestigios de la Guerra de la Triple Alianza, que mantienen viva la memoria de la resistencia naval paraguaya.
En el museo del Parque Nacional Vapor Cué se pueden observar objetos históricos y vestigios de la Guerra de la Triple Alianza, que mantienen viva la memoria de la resistencia naval paraguaya.

Un legado que debe preservarse

El Parque Nacional Vapor Cué constituye uno de los sitios históricos vinculados a la resistencia naval paraguaya durante la Guerra Grande. En ese lugar, a orillas del río Yhaguy, fueron quemados y hundidos varios buques de la Armada Paraguaya en agosto de 1869, por orden del mariscal Francisco Solano López, con el propósito de evitar que cayeran en manos de las fuerzas aliadas de Brasil, Argentina y Uruguay.

Las embarcaciones habían sido ocultadas en el río para evitar su captura. Seis de ellas fueron incendiadas por sus propias tripulaciones, en un episodio que forma parte de la memoria de la resistencia naval paraguaya.

Lea más: Fin de semana largo en Cordillera: adrenalina, naturaleza y relax entre San Ber y Caacupé

Actualmente, los restos recuperados de los buques se encuentran expuestos en el predio, que conserva una parte importante de la historia nacional.

Para Prieto, mejorar la infraestructura y sumar atractivos no solo permitiría recibir mejor a los turistas, sino también fortalecer la conservación del patrimonio y transmitir a las nuevas generaciones la importancia de los acontecimientos ocurridos en Vapor Cué.

Así luce la réplica del histórico buque Ypora, que recuerda la historia naval paraguaya durante la Guerra de la Triple Alianza y se exhibe en el Parque Nacional Vapor Cué, en Caraguatay.
Así luce la réplica del histórico buque Ypora, que recuerda la historia naval paraguaya durante la Guerra de la Triple Alianza y se exhibe en el Parque Nacional Vapor Cué, en Caraguatay.

Horario de vista

El Parque Nacional Vapor Cué puede visitarse de lunes a domingo, de 09:00 a 16:00.

El sitio ofrece a los visitantes la posibilidad de conocer los vestigios de las embarcaciones y acercarse a uno de los capítulos más significativos de la historia naval paraguaya.

Lea más: Gobernación busca las siete maravillas de Cordillera para potenciar el turismo

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