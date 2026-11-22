Mucho daño, mucho dolor, también puede causar gente corriente que obedece y protege su lugar dentro de un grupo, cumple una función sin mirar sus consecuencias o aprende a considerar que ciertas vidas importan menos.

Algunas atrocidades pueden ejecutarse sin odio apasionado y sin una profundidad diabólica: alcanza con que una organización convierta a seres humanos concretos en cifras, órdenes y procedimientos. La crueldad puede ser física, verbal, emocional, económica, política o institucional.

Desde el mundo clásico de los griegos, el modo de resolución de los conflictos humanos se configuró en torno a las palabras y, más aun, a las palabras con sentido. Y si profundizamos un poco más, a las palabras con sentido articuladas en eso que llamamos narración, discurso.

Así las narraciones se convierten en creadoras de lazos, en mediadoras, no sólo entre el ser humano y las cosas; sino fundamentalmente, entre los seres humanos. Se puede decir que allí donde se narra, se intenta al menos suturar la herida abierta en toda contienda humana.

Todavía hoy el concepto de política incluye la búsqueda de armonía colectiva y la palabra oficia como instrumento para la consecución del bien común, de la felicidad.

Sin una equitativa distribución de bienes materiales, espirituales y morales, no podemos hablar ni de bien común ni de felicidad para la gente.

A veces, con su actuar, el otro nos causa tanta extrañeza que nos sentimos arrojados a otro mundo cuyas leyes desconocemos, y en la desorientación, buscamos razones que nos permitan localizar lo familiar, lo comprensible, lo que sea que pueda devolver el mundo a la normalidad. Pero a veces lo familiar mismo es lo que se vuelve extraño y la realidad se rasga para dejar entrever con claridad que su concepto, racionalmente construido, y la experiencia vivida que tenemos de ella, difieren radicalmente. La vida se desencaja. Nos aprestamos entonces, antes de la caída, a una reconstrucción que, palabra a palabra, teje una red sobre la que caer como cae el trapecista al perder el equilibrio.

Nos preguntamos cómo puede suceder algo así, cómo alguien a quien creíamos conocer puede ser tan insensible, tan miserable. La crueldad involucra falta de piedad, es el disfrute o la indiferencia ante el dolor y el sufrimiento ajeno. Es considerada como una conducta inhumana, más cercana al actuar de los animales que carecen de códigos morales. La persona cruel actúa de forma voluntaria y, en principio, sin culpa y sin remordimiento. La crueldad se nutre del poder de dominio y sometimiento sobre otras personas, cuya fragilidad queda a merced de quien da las ordenes y modifica las reglas a su antojo y beneficio.

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