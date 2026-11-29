En agosto de 2025, mientras la industria de los semiconductores vivía días agitados y el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, hablaba de desarrollar un “nuevo producto” para el mercado chino, el nombre de una firma completamente desconocida empezó a circular entre los círculos tecnológicos: Megaspeed. Según recuenta el prestigioso periódico, nadie en la prensa especializada había escuchado ese nombre, pero los rumores apuntaban a que esta compañía con sede en Singapur estaba en el radar de las autoridades estadounidenses bajo la sospecha de “triangular” microchips prohibidos hacia China.

Al indagar sobre la empresa, el reportero Tripp Mickle dio con una imagen que, según él mismo relataría más tarde, encapsulaba toda la historia: en una fiesta de la industria en Taiwán en 2024, Jensen Huang (uno de los ejecutivos más poderosos del planeta y figura clave en la revolución de la inteligencia artificial) aparecía sentado junto a Alice Huang, quien figuraba como directora ejecutiva de Megaspeed.

Con esto, una fotografía publicada en la red social LinkedIn, se puso en marcha una investigación periodística de 15 meses que cruzaría continentes, husos horarios y despachos gubernamentales, y que terminaría provocando la renuncia del máximo líder de Nvidia.

Lea más: El efecto Jensen Huang: cómo sus decisiones repercuten en las bolsas de Asia

El rastro del dinero y las oficinas vacías

Para desentrañar quién estaba detrás de Megaspeed, los reporteros del diario combinaron el análisis de datos comerciales con el periodismo de calle más tradicional. La periodista de economía internacional Ana Swanson y el corresponsal global de tecnología Paul Mozur pasaron horas al teléfono revisando miles de registros aduaneros y de exportación.

El hallazgo fue contundente: una empresa de la que nadie tenía referencias, con estrechos lazos en China y cercanía con Jensen Huang, estaba comprando miles de millones de dólares de la tecnología Blackwell (los chips de inteligencia artificial más avanzados y sensibles de Nvidia) para enviarlos desde California hacia Malasia.

Pero los documentos solo contaban una parte de la historia, por lo que “había que tocar puertas”. En California, Tripp Mickle recorrió las zonas industriales de San José, Fremont y Milpitas siguiendo las direcciones desde donde partían los cargamentos. Encontró almacenes aparentemente abandonados y observó a través de muelles de carga abiertos cómo los trabajadores apilaban cajas de equipos informáticos. Al acudir a las oficinas del principal proveedor de Megaspeed y brazo de una compañía china incluida en la lista negra de Estados Unidos por desviar tecnología hacia Pekín, el personal, que hablaba solo en mandarín, lo echó del lugar.

Al otro lado del mundo, en Singapur, Paul Mozur logró entrar en el edificio donde operaba Megaspeed. Allí dio con un gerente “amable”, pero muy desconcertado que le confirmó las sospechas del diario: todos los directivos de la firma eran chinos y casi nunca pisaban la oficina y, por ende, mucho menos el país.

La situación se volvió mucho más tensa cuando Mozur viajó a Malasia para inspeccionar otras sedes vinculadas a la red, donde un hombre de origen chino le exigió que abandonara la oficina y luego un grupo de tres personas lo siguió por todo el centro comercial. Para el corresponsal, acostumbrado a cubrir China, ese tipo de vigilancia tenía un “sello inconfundible”.

Lea más: Amante de Jensen Huang mantuvo contacto con espionaje chino un año, según el NY Times

De las sospechas de contrabando a una trama de espionaje

En octubre de 2025, The New York Times publicó su primer gran reportaje sobre las interacciones sociales entre Jensen Huang y Alice Huang, revelando además fotografías y videos de una cena en 2025 donde ambos mostraban una actitud aparentemente más “íntima”. Sin embargo, en las redacciones de Washington, los corresponsales Maggie Haberman y Jonathan Swan venían escuchando versiones mucho más explosivas dentro de la administración de Donald Trump, con quien Jensen Huang mantenía una relación directa e influyente en materia de políticas tecnológicas.

Tras meses de indagaciones junto al periodista de seguridad nacional Julian Barnes, el equipo obtuvo la confirmación que cambió la dimensión del caso: las agencias de inteligencia de Estados Unidos tenían a Alice Huang bajo vigilancia electrónica y habían concluido que era una agente o colaboradora del Ministerio de Seguridad del Estado de China, utilizando su relación personal con el jefe de Nvidia para obtener información y enviarla a Pekín.

A finales de octubre de este año, el diario publicó el siguiente título: “El director ejecutivo de Nvidia podría ser objetivo de un complot de espionaje chino” y días después, se reveló la existencia de un memorando gubernamental sobre el caso redactado por el secretario de Estado, Marco Rubio.

Aunque al principio Huang intentó minimizar la situación y negó cualquier irregularidad en una entrevista con Bloomberg, la presión de las sucesivas publicaciones (y la certeza de que la inteligencia estadounidense seguía evaluando el alcance de la información filtrada) terminó por hacer insostenible su postura, más incluso luego de que el caso ya era comentado y publicado en todo el mundo.

Lea más: Jensen Huang admite errores y quiere volver a dirigir Nvidia

El código de conducta y desenlace

El golpe final no llegó solo por la vía de la seguridad nacional, sino también por las reglas internas de la propia corporación. Según explicó Jim Yardley, editor adjunto de investigaciones del Times, el diario destapó un segundo vínculo extramarital de Jensen Huang: esta vez con una ejecutiva de Nvidia que reportaba directamente ante él.

Aquella relación violaba de manera frontal el código de conducta de la compañía. Inmediatamente después de que el periódico publicara la historia, la junta directiva de Nvidia convocó una reunión de emergencia. Al día siguiente, el 12 de noviembre pasado, Huang presentó su renuncia y así se mantuvo, hasta que luego expresó su deseo de volver a Nvidia, algo que pudo ser también potenciado ante el apoyo que recibía por parte de figuras como Elon Musk o el propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Fue así que el lunes 23 de noviembre, la junta directiva de Nvidia votó de forma unánime para reincorporar con efecto inmediato a Jensen Huang como presidente, director ejecutivo (CEO) y miembro del directorio, apenas once días después de su renuncia tras el escándalo de sus relaciones extramaritales y la investigación por presunta filtración y espionaje vinculado a China.

Según el comunicado de la empresa, los directores tomaron la decisión tras mantener reuniones y conversaciones con Huang (supuestamente conformes con su franqueza y capacidad de liderazgo) y tras recibir información de altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos que dio confianza de que su regreso no representa un riesgo para la seguridad nacional.

Junto a su restitución, Nvidia informó que continuará colaborando con las investigaciones y consultas gubernamentales en curso. A la par, la empresa creó la figura de un “Director de Cumplimiento” para reforzar los controles internos tras el escándalo.

“Es un honor para mí regresar a Nvidia y dirigir una de las empresas tecnológicas más trascendentales del mundo en los inicios de una nueva revolución industrial. Asumo esta responsabilidad con la mayor humildad y un compromiso renovado. Por encima de todo, agradezco el amor y el apoyo de mi familia. Estoy deseando volver al trabajo”, declaró Huang durante su retorno.

Lea más: Nvidia restituye a Jensen Huang como CEO luego de dos semanas de su dimisión