17 de septiembre de 2006 a la - 09:09
Misionero y cineasta
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Afines del siglo XIX, llegó al país el misionero anglicano Wilfred Barbrooke Grubb, para realizar trabajos de evangelización de aborígenes chaqueños. Este misionero fue el pionero de tales menesteres en el Chaco Boreal e, inclusive, fue nombrado por el Gobierno nacional como Pacificador de los indios y merecedor del cargo honorífico de Comisario general del Chaco.
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