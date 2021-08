Apuntar a “doble zafra” debe ser el objetivo del productor

El productor sabe el riesgo que corre al adquirir semillas sin certificación, pero corre ese riesgo pensando en un supuesto ahorro de dinero que no existe, y que al final no obtendrá. Una semilla certificada es especialmente preparada desde el campo hasta la fábrica para que la misma no pierda potencial de germinación y pueda rendir mejor en kilos por hectárea, empezó diciendo el gerente general de Granar, ingeniero Carlos Soler.

Tecnología para arrancar la siembra

“Nosotros estamos ofreciendo dos variedades de semillas de soja para apertura de siembra, la GS 5R 50 Rpp y GS 6R 60 Rpp, que poseen una combinación única de genes con las siguientes características: RR (Resistencia a Roundup Ready); 120 a 124 días desde la siembra hasta la cosecha; 90 a 100 centímetros de altura; 4,5 a 5 toneladas por hectárea; resistentes a roya y tolerantes al calor con adecuado manejo de la densidad de plantas por metro. Estas mismas variedades también son recomendadas para cierre de siembra (en parcelas diferentes), por tanto se puede lograr un golpe de doble siembra (soja-soja o soja-maíz zafriña), e intentar llegar por lo menos a unos 6.500 kilos por hectárea en total”, explicó el directivo.

Great Seeds en Sudamérica

El ingeniero Carlos Soler hablo sobre como están a nivel Sudamérica. “Somos una empresa multinacional paraguaya y estamos orgullosos de eso, estuvimos en Minas Gerais, Brasil donde tenemos el centro de investigación, preparando el lanzamiento de nuestras variedades Great Seeds en dicho país, y creemos que el próximo año ya podremos vender las semillas básicas, que son especificas para el clima subtropical cálido, en Uruguay ya estamos en forma comercial y en Bolivia para el 2022, en Argentina tenemos un centro de multiplicación y creemos que seremos comerciales este año.