Las inspiradoras historias detrás del Abasto Norte

El fundador del Mercado Abasto Norte desafió todo tipo de estudios factibilidad que solamente le arrojaban pronósticos no alentadores a su proyecto. Y a 10 años de esa hazaña, se cumplieron sus palabras y proyecciones de que ese lugar traería progreso a la zona y sobre todo a los locatarios del establecimiento.

Es así que don Aldo Zuccolillo (+) innovó y revolucionó el concepto de un mercado en el país, marcando un hito histórico, demostrando que con trabajo, buen liderazgo y convicción -en su caso- son posibles grandes cosas.

Reserva del primer local fue desde Suiza

El amor y la fiel entrega al trabajo llevó al matrimonio de Idalina Medina y Roque Avezada a conocer varios países, entre ellos Venezuela, Corea del Sur y Suiza. Estando en este último -él como chofer y ella como cocinera de un diplomático- se enteraron a través de la página web de ABC Color de la proyección del Abasto Norte. Ambos expresaron su deseo de volver a su país natal y recibieron el apoyo de sus patrones, quienes además de sabios consejos les canalizaron la reserva de un lugar en el sector comedor.

Ya en Paraguay y con la obra en marcha, arrancó “La cocina de Lina”, proveyendo el desayuno y almuerzo a los obreros desde su casa. Y en mayo del 2012 dieron apertura al local, registrando con los años un ejemplar crecimiento.

“Confiábamos en el proyecto y alcanzamos el objetivo de ganar clientela, a la que llegamos con comida de calidad. Llegar a este aniversario es una satisfacción enorme”, manifestaron. Hoy, emplean a seis personas y también hacen entregas fuera del mercado.

Emporio que nació en una góndola

Hugo Legal trabajaba en un supermercado en Argentina cuando vio por la televisión el proyecto del mercado; fue cuando su alma emprendedora le llamó y, sin dudar mucho, retornó a Paraguay. Con el dinero que tenía y ya con experiencia ganada en el país vecino, decidió alquilar un espacio en el establecimiento. Empezó en el 2012 con una góndola pequeña en el Bloque C, vendiendo productos frutihortícolas. Siendo constante, levantó su comercial de venta mayorista y minorista, que creció con los años y le obligó a arrendar más salones, permitiendo a la par crear más fuentes de trabajo. A hoy cuenta con 30 colaboradores.

Señaló además que siempre fue consciente de que los primeros pasos dentro de un mercado nuevo, innovador y ordenado implicarían sortear muchos obstáculos; no obstante, emprendió vuelo y esa perseverancia hizo que en este 2022 diera apertura a otro negocio dentro del mercado, específicamente una distribuidora de bebidas. Legal agradece especialmente a la familia y a su hijo, quienes le acompañan hasta en este crecimiento consolidado.

“Valoro el espacio que da al productor”

Édgar Viveros creció labrando la tierra junto a su padre en su ciudad Nueva Italia. Tras fallecer su progenitor, sacó adelante a la finca y vio la manera de comercializar su producción. Primeramente llegó al Mercado Municipal, de donde asegura salió muy decepcionado. Y esperanzado en que encontraría otro lugar propicio para crecer y llegar a los clientes, conoció el Abasto Norte.

Comentó que los primeros años la remó bastante, pero que valió la pena. “Al principio muy poca gente venía y los que llegaban se sorprendían por la limpieza. Incertidumbre total era porque no sabíamos si funcionaría o no el mercado, a veces vendía y a veces no. Recuerdo que cuando gané mi primer millón me emocioné demasiado”, cuenta.

Agrega que el Abasto Norte es el sitio que todo productor busca: limpio, seguro y de gestión trasparente. “Valoro el espacio que da a los productores, que son muchas veces olvidados por el Gobierno”. Viveros es propietario de Maxi Fru, negocio de referencia en el Abasto Norte, donde emplea a 16 personas y le permitió abrir una sucursal en la ciudad.

“Muchos me decían que cierre”

Cuando Cristian Cristaldo escuchó de la edificación de un mercado en Limpio supo que la oportunidad que esperaba estaba cerca. Cuando eso, según relató, trabajaba de mañana en una panadería familiar, de tarde estudiaba y de noche se dedicaba a la venta de bebidas en un pequeño salón -alquilado- donde también residía.

Fue así que se animó a hablar con los encargados del proyecto, a quienes les expresó su deseo de ingresar pero “que no tenía dinero”. Destaca que no le cerraron las puertas y dieron posibilidades de pago. El joven empresario, ingeniero comercial y oriundo de Coronel Martínez es propietario de la distribuidora de bebidas Chuchu. “Los primeros años fueron difíciles y muchos me decían que cierre”. Y de 26 m2 hoy cuenta 105 m2, emplea a 10 personas y provee bebidas en la zona y otros puntos del país. Cristaldo señala que aprendió a superar múltiples adversidades pero por sobre todo logró llegar a su meta, de dirigir un negocio. Extendió su agradecimiento a las importadoras y fabricantes que fueron un gran soporte desde sus inicios.

“Aquí prosperó mi gran sueño”

Jorge Koslowky, de profesión contador público, ganó experiencia laboral en empresas de auditoría, pero su gran sueño fue siempre tener un negocio. Con un poco de ahorro, se lanzó en el 2015 a su emprendimiento “Outlet Ciudad del Este”, acercando a los clientes del Abasto Norte una gran variedad de artículos a precios competitivos.

Arrancó en el Bloque D, pero la alta demanda por sus productos hizo que se expandiera en el Bloque C, donde en un salón de 132 m² y junto a su personal trabaja día a día en satisfacer a la clientela en todo lo relacionado a juguetería, bazar, útiles escolares, entre otros. “Aquí prosperó mi gran sueño”, dice el joven empresario, quien rememora que recibió varios consejos del fundador del mercado, que los aplica siempre. “Me dio la idea de colocar canastos con tápers con ofertas y realmente resulta todo un éxito”.

Koslowky rescata el gran progreso, trabajo digno y oportunidad de crecimiento que trajo el Abasto Norte a Limpio y ciudades aledañas.