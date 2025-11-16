Velada histórica e inolvidable cargada de emociones

Farmacias Catedral conmemoró sus 120 años de trayectoria con una noche emotiva, que reunió a directivos, accionistas, colaboradores y aliados comerciales, en el estacionamiento de su sucursal de Villa Morra, ubicada sobre la Avda. España casi Santa Ana.

La celebración, que comenzó a las 19:00 horas, destacó no solo la historia de la empresa, sino también su constante compromiso con las familias paraguayas.

El gerente general, Julián Ramírez, y el vicepresidente, Ing. Felipe Resck, dieron inicio a la noche con palabras que repasaron la trayectoria de la compañía y resaltaron su visión de futuro. “Estos 120 años son el resultado del esfuerzo conjunto de nuestro equipo y la confianza de nuestros clientes. Seguiremos creciendo junto a Paraguay, aportando calidad, cercanía y confianza”, destacaron durante su discurso.

Uno de los momentos más emotivos fue la proyección de un video institucional que repasó los hitos más significativos de la historia de la empresa. Desde sus inicios hasta la actualidad, la proyección recordó cómo Farmacias Catedral se convirtió en un referente en el cuidado de la salud en el país. La noche continuó con un espectáculo que unió arte y tradición: la “Danza de las Dos Naciones”, una puesta en escena que combinó las raíces italianas y paraguayas, celebrando la diversidad cultural que ha acompañado a la farmacia a lo largo de su historia.

La alegría y el ritmo estuvieron presentes gracias a la actuación del grupo folclórico Las Paraguayas, que puso color y música a la celebración. Sin embargo, el momento más impactante llegó con un show de drones que iluminó el cielo mientras narraba la historia de la marca, dejando maravillados a los asistentes. La velada concluyó con un brindis, un espectáculo de fuegos artificiales y la música en vivo de la banda Arriband, que animó a todos a compartir la emoción de la noche.

Con esta celebración, Farmacias Catedral reafirma su compromiso con Paraguay, sus familias y sus clientes, consolidando 120 años de historia, tradición y dedicación al cuidado de la salud. Más que una conmemoración, el aniversario fue un homenaje a quienes han acompañado a la empresa a lo largo de más de un siglo de servicio, consolidando su legado y proyectando su visión hacia el futuro.

De tradición centenaria a certificado Great Place to Work®

Como referente en el sector farmacéutico del país, además de celebrar sus 120 años de trayectoria con un hito que refleja su compromiso no solo con la salud de sus clientes, sino también con el bienestar de su equipo humano, la compañía ha obtenido la certificación Great Place to Work®, un reconocimiento internacional que valida las prácticas de gestión de personas y el clima laboral en las organizaciones.

Según la evaluación de Great Place to Work® Paraguay, el 88% de los colaboradores de Farmacias Catedral considera que la empresa es un excelente lugar para trabajar, una cifra muy superior al promedio del mercado, que se sitúa en un 66%. Este dato evidencia que la compañía ha logrado consolidar un entorno laboral basado en la confianza, la cercanía y la valoración del bienestar de quienes forman parte de su equipo.

“Este reconocimiento es mucho más que un premio: es la confirmación de que nuestra cultura organizacional está alineada con los valores que nos han sostenido durante más de un siglo”, destacan desde la empresa. Para Farmacias Catedral, la relación con sus colaboradores es un eje estratégico que impulsa no solo la satisfacción y la motivación interna, sino también la calidad del servicio ofrecido a clientes y la conexión con la comunidad.

La certificación Great Place to Work® se suma a la celebración de los 120 años de historia de la compañía, un recorrido que comenzó con un pequeño establecimiento y que hoy se consolida como un referente en el mercado farmacéutico, combinando tradición con innovación y responsabilidad social. La empresa enfatiza que su crecimiento no solo se mide en términos comerciales, sino también en la capacidad de generar espacios de desarrollo profesional, inclusión y bienestar para quienes forman parte de su equipo.

Con esta distinción, Farmacias Catedral demuestra que el éxito empresarial y el cuidado de las personas pueden ir de la mano. La compañía proyecta un futuro donde el crecimiento es colectivo, beneficiando a colaboradores, clientes y comunidad, y reafirma su posición como un lugar de trabajo donde el desarrollo profesional se combina con un clima laboral saludable y motivador.