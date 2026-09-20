Construyendo confianza con el cliente día a día

Durante 25 años, hemos construido un vínculo de confianza con nuestros clientes, poniendo siempre en el centro la salud y un trato cálido, cordial y humano.

Este camino no se inició de la noche a la mañana: fue el resultado de una evolución sostenida, basada en una conducción transparente, estable y coherente.

A lo largo de este tiempo, tuvimos el privilegio de formar parte de la rutina de salud, belleza y bienestar de miles de personas.

Entendimos que la confianza no se exige, sino que se genera y se gana con los años, a través de un servicio responsable, auténtico y atento a cada detalle.

Nos sentimos orgullosos de lo alcanzado, pero no conformes.

Por eso seguimos renovándonos, incorporando conocimientos y buscando nuevas formas de mejorar la experiencia que ofrecemos.

Nuestra evolución responde a que siempre podemos encontrar una manera de servir mejor.

En este recorrido construimos una empresa saludable y una marca valorada, pero sabemos que detrás de cada logro existe un equipo humano.

Nuestros colaboradores son el verdadero corazón de la organización: profesionales que aportan conocimiento, honestidad y, sobre todo, calidez en cada contacto con quienes nos eligen.

Tratamos a cada cliente con respeto y buscamos que se sienta único.

Esa cercanía genera un espacio donde las personas pueden expresar con confianza sus inquietudes, dolencias y necesidades, y recibir orientación de profesionales preparados.

Así fuimos construyendo, de manera gradual, una relación estrecha con nuestros consumidores.

Hoy contamos con 830 locales y más de 5.000 colaboradores, además de una atención permanente durante las 24 horas, incluidos sábados, domingos, feriados y madrugadas.

Esta cobertura nos permite estar cerca de las personas cuando necesitan asistencia, convirtiendo la proximidad en un verdadero respaldo para las familias.

Sabemos que las necesidades de salud no tienen horarios ni días determinados.

Por eso trabajamos para garantizar la disponibilidad de un surtido completo de medicamentos y una atención continua.

Cada local representa mucho más que un punto de abastecimiento: es un espacio donde buscamos brindar orientación, confianza y acompañamiento.

También transformamos nuestra manera de entender el negocio. No quisimos limitarnos al modelo tradicional de farmacia, centrado exclusivamente en la entrega de medicamentos.

Apostamos por una propuesta que promueve la prevención, la educación y la incorporación de hábitos más saludables, con una atención técnica que mantiene siempre una dimensión humana.

Esta transformación también alcanzó nuestros espacios y canales de atención. Integramos farmacia, belleza y bienestar en ambientes modernos y acogedores, acompañados por una experiencia omnicanal que incluye soluciones digitales, delivery, Autofarma y modalidades de compra y retiro.

Con ello buscamos hacer más simple y cercana la relación cotidiana con nuestros clientes.

Otro de nuestros grandes desafíos es fomentar la adherencia terapéutica. De acuerdo con datos de la OMS, aproximadamente la mitad de las personas diagnosticadas con enfermedades crónicas interrumpe su medicación de manera prematura al experimentar una mejoría inicial.

Por eso consideramos fundamental educar y acompañar al paciente para que comprenda que la constancia es parte esencial de cualquier tratamiento.

Para nosotros, la salud implica una enorme responsabilidad. Por esa razón fortalecemos permanentemente nuestros procesos y conocimientos para garantizar la seguridad de los medicamentos en cada etapa: desde la recepción y el almacenamiento hasta la distribución y la dispensación.

Prestamos especial atención a la cadena de frío y a todos los procedimientos que permiten conservar la calidad de los productos.

Esta responsabilidad adquiere todavía mayor relevancia frente a la circulación de medicamentos falsificados, adulterados, robados, fraccionados clandestinamente o que perdieron la cadena de frío.

Son productos sin trazabilidad ni garantías que pueden representar un grave riesgo para la población.

Frente a esta realidad, consideramos fundamental que el consumidor conozca el origen de lo que adquiere.

Como farmacia legalmente establecida, adquirimos nuestros medicamentos exclusivamente de laboratorios habilitados por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

Nuestra trayectoria, los procesos que aplicamos y la selección de proveedores nos permiten ofrecer productos cuyo origen es legítimo y cuya calidad y seguridad pueden ser respaldadas.

Después de 25 años, nuestra mirada está puesta tanto en lo que construimos como en lo que todavía podemos mejorar.

Queremos seguir siendo una opción confiable para la salud, la belleza y el bienestar, manteniendo la cercanía con las personas y evolucionando de acuerdo con sus nuevas necesidades.