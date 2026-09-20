Elegida por todos los paraguayos

En Punto Farma construimos una propuesta de valor que busca ser relevante, atractiva y difícil de replicar.

Nuestro cliente encuentra un surtido de productos eficiente, amplio y dinámico, que combina las categorías esenciales con una constante incorporación de novedades, tendencias y propuestas innovadoras del mercado, como ejemplo el skincare coreano, una categoría en creciente expansión.

A través de relaciones sólidas y estratégicas con nuestros proveedores y laboratorios, logramos convertir a Punto Farma en un destino de compra atractivo y único, fortaleciendo la preferencia de nuestros clientes.

La capacidad de entender al cliente y ofrecer una promoción para cada día, segmentada por categoría y de acuerdo con sus necesidades, posiciona hoy a Punto Farma como líder en el mercado de promociones del retail farmacéutico.

De esta manera, trabajamos en la planificación de promociones que permitan ofrecer mayores beneficios y oportunidades de ahorro a nuestros clientes, desarrollando acciones en conjunto con nuestros proveedores, logrando propuestas atractivas en medicamentos, vitaminas, suplementos, cuidado personal, belleza y juguetería.

Seguimos fortaleciendo nuestras alianzas con entidades líderes, como Banco Itaú y la Cooperativa Universitaria, Retail SA con la cadena Super Seis y Stock, además de beneficios vinculados a las billeteras Tigo Money y Personal Pay.

A esto, sumamos nuevas alternativas como Apple Pay y Google Pay, así como la posibilidad de realizar pagos mediante PIX y acceder al beneficio de Tax Free para los turistas que llegan a nuestras sucursales, ampliando las facilidades para clientes nacionales y extranjeros.

De esta manera, buscamos que cada visita a Punto Farma represente no solo acceso a productos de calidad, sino también oportunidades de ahorro, comodidad y una mejor experiencia de compra.

El reconocimiento de nuestros clientes constituye el principal motor que nos impulsa a la mejora continua, siendo esto ratificado cada año a través de importantes reconocimientos, ganando por segundo año consecutivo el premio Top of Mind, obteniendo por décimo año consecutivo el premio Empleador del año, también siendo galardonado por octavo año consecutivo de los premios Ranking de marcas, obteniendo el premio de Marca prestigio por séptimo año y por segundo año consecutivo ganadores del premio Ecommerce Awards, reafirmando así nuestro compromiso con la innovación comercial y la satisfacción de todos nuestros clientes que nos eligen cada día para ser parte de sus vidas.

Ser una empresa socialmente responsable nos llena de satisfacción y orgullo, y nos alienta cada día a seguir poniendo nuestro granito de arena para mejorar la vida de las personas; un ejemplo de ello es nuestra alianza con Unicef desarrollando acciones para la reinserción escolar; alianza con el Ministerio de Salud acompañando las campañas de inmunización del PAI a nivel país (contra la rubéola, la influenza, etc.), junto al Ministerio de la Mujer impulsando la campaña Tapabocas 37 para la prevención de la violencia doméstica, con más de 200 vidas salvadas a la fecha mediante la alerta que hacemos desde nuestras sucursales; con el Ministerio de la Niñez y Adolescencia, promoviendo la campaña El abusador destruye vidas para la prevención del abuso infantil.

Asimismo, a través del programa El vuelto de la bondad brindamos apoyo sostenido desde hace más de 19 años al Hogar San Rafael del Padre Trento, y en convenio con Asoleu destinamos un porcentaje de las ventas de nuestras 830 sucursales, ocho veces al año, para financiar tratamientos de niños con cáncer.

También un porcentaje de la venta cada año, en octubre y noviembre, es destinado a la fundación AMACMA para apoyar los tratamientos de aquellas luchadoras contra el cáncer de mamas y a FREPA para financiar los tratamientos de los enfermos renales, sumando estas donaciones el último año una cifra mayor a mil quinientos millones de guaraníes.

En el ámbito de la promoción de hábitos saludables, nuestra tradicional Mega Running Punto Farma llega este año a su VIII edición, considerada como la carrera más grande del país y declarada de Interés Municipal por la Municipalidad de Asunción.

Con más de 6.161 participantes en esta edición, y con cupos agotados con mucha anterioridad a la fecha del evento, se ha convertido en uno de los encuentros deportivos y familiares más importantes del Paraguay.

En este año tan especial para Punto Farma, la Mega Running también se suma a la celebración de nuestros 25 años de trayectoria, con una edición cargada de novedades donde los corredores recibirán una remera edición especial aniversario, además del tradicional Mega Kit, que este año buscará alcanzar una cantidad récord de productos y beneficios para los participantes.

La innovación también será protagonista, ya que, por primera vez, la Mega Running contará con un asistente virtual personalizado (IA generativa), desarrollado para acompañar al corredor antes del evento y brindarle de manera rápida y sencilla toda la información necesaria sobre la Mega Running.

A esto se suma nuestra tradicional Carrera de Muñecos (botargas), que año tras año reúne a personajes de reconocidas marcas del país que corren con nuestros personajes Kike y Farmi, y de esa manera seguimos con el desafío de consolidarnos como la carrera de Muñecos (botargas) más grande del Paraguay.

Hoy se ha convertido en uno de los momentos más esperados y divertidos de la jornada, es una fiesta de la que todos pueden ser parte y disfrutar del gran show, incluso sin ser corredores.

De cara al futuro, Punto Farma reafirma su propósito de consolidar su liderazgo y seguir siendo considerada la farmacia de todos los paraguayos, la que todos eligen, basándose en tres pilares fundamentales: cercanía, innovación y responsabilidad social empresarial: porque siempre hay un Punto Farma cerca tuyo.