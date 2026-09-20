Mucho más que una farmacia

Nuestra expansión va mucho más allá de crecer en cantidad de sucursales.

Con más de 830 locales en 150 localidades, trabajamos para que siempre haya un Punto Farma cerca de nuestros clientes.

Nuestro principal motor ha sido la evolución constante y la capacidad de comprender y superar sus expectativas.

Para ello, sostenemos nuestro crecimiento sobre tres pilares: una expansión geográfica estratégica, la capacitación permanente de nuestros colaboradores y la innovación en tecnología, canales digitales y medios de pago.

Esta combinación nos permite ofrecer una atención personalizada, precios competitivos y una amplia variedad de productos, con disponibilidad en todo el país.

Nuestra presencia territorial responde a una planificación que busca acercar cada vez más nuestros servicios a las personas.

Entendemos que la distancia no debe convertirse en una barrera para acceder a un medicamento o resolver una necesidad de salud.

Por eso, trabajamos para que nuestra red tenga la capacidad de responder de manera ágil, independientemente del lugar donde se encuentre el cliente.

Nuestros canales digitales se consolidaron como una herramienta fundamental para acercar la salud y la belleza a nuestros clientes, permitiéndoles realizar sus compras desde donde estén.

Buscamos ofrecer una experiencia verdaderamente omnicanal, con los mismos precios, descuentos, promociones y beneficios en la web, la aplicación, nuestros locales y el call center.

También mantenemos estos canales como espacios de escucha, donde recibimos sugerencias y detectamos oportunidades para mejorar continuamente la experiencia de compra.

Detrás de esta integración existe un proceso de años de trabajo, inversión y maduración de nuestros sistemas.

La tecnología y las automatizaciones nos permiten gestionar de manera más eficiente nuestro inventario y responder con mayor rapidez a las necesidades de las 830 sucursales.

Nuestro objetivo es que el cliente no perciba diferentes canales, sino una sola farmacia integrada, capaz de acompañarlo de manera simple y fluida.

La logística constituye otro componente fundamental de nuestra operación. Gestionamos un surtido de más de 30.000 productos y trabajamos permanentemente en la modernización de nuestros procesos de abastecimiento.

Cada medicamento es manejado bajo estrictos controles de calidad y cadena de frío, desde su ingreso hasta la llegada al consumidor.

Además, nos proveemos directamente de laboratorios e importadores legalmente constituidos, garantizando el origen y la seguridad de los productos que ofrecemos.

También avanzamos con un proyecto de expansión de locales prémium, con superficies más amplias, áreas de estacionamiento, mayor cantidad de góndolas, iluminación moderna, pantallas led y nuevas herramientas tecnológicas.

La incorporación de sistemas de automatización y robots para la dispensación nos permite incrementar nuestra capacidad operativa, mejorar la precisión y brindar una atención cada vez más ágil.

Nuestro crecimiento también implica una responsabilidad con las personas que hacen posible esta evolución.

Generamos empleo formal, apostamos por la capacitación continua y fortalecemos a nuestros líderes para que puedan acompañar y desarrollar a sus equipos.

Creemos que cuando nuestros más de 5.000 colaboradores se sienten valorados y preparados, estamos en mejores condiciones de ofrecer una experiencia de calidad.

Detrás de cada cliente hay una persona con una necesidad concreta, y queremos que cada integrante de nuestro equipo comprenda la importancia de ese momento.

Como empresa familiar, hemos construido nuestra trayectoria sobre valores sólidos y un profundo sentido de pertenencia.

Nos enorgullece contar con colaboradores que llevan más de 20 años formando parte de nuestra historia, porque son ellos quienes transmiten nuestra cultura y acompañan las distintas etapas de crecimiento.

Esta continuidad refleja una relación que trasciende lo laboral y fortalece nuestra identidad.

Nos hemos animado a innovar, probar nuevos caminos y salir permanentemente de nuestra zona de confort, porque entendemos que la mejora continua es indispensable para responder a un consumidor cada vez más informado y exigente.

No buscamos solamente acompañar los cambios, sino anticiparnos a ellos y convertirlos en oportunidades para brindar un mejor servicio.

Miramos estos 25 años con orgullo, pero principalmente con gratitud. A nuestros clientes, por elegirnos y permitirnos acompañarlos día a día; a nuestros colaboradores, por su dedicación y compromiso; y a nuestros proveedores y aliados estratégicos, por ser parte fundamental de este recorrido.

Nuestro desafío es seguir creciendo sin perder aquello que nos permitió llegar hasta aquí: la cercanía, la confianza y la convicción de que siempre podemos hacerlo mejor.