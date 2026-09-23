30 años dedicados al bienestar de las familias

Una trayectoria marcada por la innovación, la expansión y una firme apuesta por Paraguay son sellos de Sueñolar.

El recorrido comenzó el 21 de septiembre de 1996, en un pequeño taller de Ypacaraí, con la introducción del somier en un mercado donde era casi desconocido. Desde entonces, la empresa creció hasta contar con tres plantas industriales y llegó a exportar a países de la región y a Estados Unidos.

La operación industrial se concentra actualmente en tres plantas modelo ubicadas en la ciudad de Ypacaraí, desde donde se abastece de forma eficiente a todo el mercado nacional. Toda la producción es comercializada dentro de las fronteras paraguayas, lo que refleja la absoluta confianza de los consumidores en los artículos fabricados localmente.

A lo largo de estos treinta años dedicados al bienestar de los hogares, la empresa ha diversificado notablemente su catálogo para satisfacer las necesidades de confort integral en cada rincón de la vivienda.

Entre sus líneas más destacadas se encuentran los sistemas de descanso de vanguardia, abarcando colecciones premium, dormilar, juvenil e infantil con colchones y somiers diseñados ergonómicamente para garantizar una experiencia superior.

Asimismo, la marca ofrece soluciones completas para el diseño de interiores, abarcando una cuidada selección de livings con diversos estilos de sofás, sillones y poltronas de gran elegancia y durabilidad.

El confort se extiende también al comedor y a áreas de trabajo, con mesas, sillas desayunadoras, escritorios, aparadores, racks para televisores y una amplia variedad de muebles funcionales elaborados con altos estándares de calidad.

Este crecimiento sostenido y la preferencia de la comunidad no habrían sido posibles sin un riguroso compromiso con la excelencia operativa avalada por destacadas certificaciones de carácter internacional.

La compañía se consolidó como una Empresa B certificada, demostrando un triple impacto positivo que prioriza el bienestar social, el desarrollo de las comunidades y la equidad laboral en todas sus operaciones.

En el plano de los procesos internos y la gestión de calidad, la firma mantiene la prestigiosa certificación ISO 9001 desde hace más de veinte años, garantizando la mejora continua en la fabricación de sus productos.

El compromiso ambiental está firmemente respaldado por la certificación ISO 14001, consolidando un modelo industrial responsable que cuida los recursos naturales y protege el entorno para las futuras generaciones de paraguayos.