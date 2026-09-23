Acceso al hogar soñado

La iniciativa conmemora tres décadas de trayectoria empresarial premiando la confianza de los consumidores de todo el país a través de un sorteo enfocado en el bienestar y el acceso a la vivienda propia.

El premio principal consiste en un exclusivo departamento de dos habitaciones ubicado en el prestigioso edificio Aires del Laurel, en el barrio Los Laureles, completamente amoblado con productos de Sueñolar.

Para participar del sorteo, los interesados deben realizar cualquier compra de productos dentro del territorio nacional, ya que la promoción está diseñada para incluir a todos los clientes sin restricciones complejas de acceso.

Un aspecto sumamente ventajoso de la mecánica es que no existe un monto mínimo ni máximo de compra exigido, por lo que cualquier factura emitida genera automáticamente los cupones electrónicos necesarios para la competencia.

La participación se encuentra habilitada a través de todos los canales oficiales de la empresa, abarcando tanto las tiendas físicas distribuidas en el país como el sitio web de comercio electrónico y las gestiones por WhatsApp.

Asimismo, el sistema de generación de chances premia de manera especial a quienes eligen la excelencia, duplicando los cupones electrónicos con la adquisición de somiers de línea alta como Leganta, Terra, Ventura, Concept o Dual.

En cuanto a la vigencia temporal, la campaña comenzó el 1 de septiembre de 2026 y se extenderá hasta las últimas horas del 6 de enero de 2027, otorgando un amplio margen para acumular oportunidades.

Las bases y condiciones legales establecen que pueden participar todas las personas físicas mayores de 18 años que residan legalmente en el territorio de la República del Paraguay.

El esperado sorteo oficial se llevará a cabo el día 8 de enero de 2027 en la casa matriz situada sobre la avenida España de Asunción, bajo la estricta fiscalización y fe de un escribano público.

Durante el acto notarial también se seleccionará un cupón suplente, el cual asumirá automáticamente la titularidad del premio en caso de que el ganador principal no cumpla con los requisitos estipulados. Con esta propuesta integral, la compañía consolida su presencia en el mercado nacional, invitando a toda la ciudadanía a sumarse a la celebración y transformar sus compras cotidianas en la puerta de entrada al hogar soñado.