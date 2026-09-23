Estrategia de inclusión laboral en diversas áreas

Para sostener este crecimiento operativo, la empresa emplea actualmente a alrededor de 1.300 colaboradores directos, fomentando un ambiente de trabajo dinámico, seguro y altamente comprometido con el talento humano nacional en cada una de sus áreas.

Un aspecto diferencial y sumamente loable de su política corporativa es la firme estrategia de inclusión laboral implementada, la cual abre oportunidades reales de desarrollo para personas con discapacidad y talentos senior mayores de 40 años.

Esta visión integradora demuestra que la productividad y la responsabilidad social pueden marchar de la mano, integrando experiencias diversas que enriquecen los equipos de trabajo y reafirman el compromiso humano de la organización.

El impacto descentralizado de la marca también alcanza de forma directa al interior del país, dinamizando las economías regionales.

La compañía sostiene una vasta red de unas 100 tiendas y puntos de venta estratégicamente distribuidos en todo el territorio paraguayo para estar más cerca de cada hogar.

Están distribuidas de la siguiente manera: en Asunción operan tiendas clave como Casa Matriz, RI 6 Boquerón, Avda. Boggiani, Bartolomé de las Casas y los espacios en los principales shoppings.

Asimismo, la presencia comercial se expande firmemente en el departamento Central con locales consolidados en Acceso Sur, Lambaré, San Lorenzo, Capiatá (Ruta D027 y Ruta PY02), Mariano Roque Alonso, Itauguá y Fernando de la Mora.

El interior del país cuenta con una sólida cobertura que incluye puntos estratégicos en Ciudad del Este (Área 1 y Km 7), Encarnación (Shopping Costanera), Minga Guazú, Saltos del Guairá y su red de aliados multimarcas en Ñemby, Ypané, Itá, Carapeguá, Paraguarí, San Ignacio y Coronel Bogado.

A través de esta amplia capilaridad comercial y su modelo de gestión inclusiva, la marca garantiza que el acceso al confort llegue de manera uniforme a cada rincón de la geografía nacional, optimizando la experiencia de compra.

Con 30 años de historia inspirados en el esfuerzo paraguayo, la compañía mira hacia el futuro consolidando un liderazgo basado en la excelencia industrial, la empatía laboral y un profundo arraigo con el desarrollo del país.