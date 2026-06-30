14 años impulsando nuevas oportunidades

Hoy, el complejo comercial es un referente del desarrollo económico y social, donde las historias de superación de productores, emprendedores y comerciantes reflejan el impacto de un modelo que apostó desde sus inicios por el trabajo, la cercanía y el acompañamiento permanente.

Consultada sobre las experiencias que mejor representan esa transformación, Blanca Aveiro, gerente general de Abasto Norte, destaca que el verdadero éxito del proyecto puede medirse en la evolución de quienes forman parte del mercado.

“Contamos con 198 locatarios, de los cuales el 60% son productores frutihortícolas. En el trascurso de estos años hemos visto crecer a la mayoría de ellos y fortalecerse como comerciantes, convirtiéndose en micro y medianos empresarios que, sin duda, tiene un gran impacto económico y cultural”, destacó.

Estas cifras reflejan mucho más que el crecimiento de un mercado. Representan el desarrollo de pequeños productores que encontraron un espacio para expandir sus negocios, generar empleo y consolidarse como actores relevantes dentro de la economía nacional.

El legado de Aldo Zuccolillo sigue creciendo a través de Abasto Norte y Abasto Este

El impacto del proyecto también está estrechamente ligado a la visión de su fundador, Aldo Zuccolillo, quien impulsó la creación de Abasto Norte con el objetivo de brindar oportunidades reales a pequeños productores y emprendedores paraguayos.

Si el fundador visitara hoy Abasto Norte, ¿qué aspectos del mercado cree que le generarían mayor orgullo y cuáles serían los desafíos que aún les pediría conquistar?, preguntamos. “El director fundador nos había dicho que el motivo principal en crear una empresa como Abasto Norte se debe a su compromiso por ayudar a los pequeños productores y emprendedores, no tengo dudas de que su mayor orgullo sería ver el crecimiento económico de la gente que creyó y logró avanzar. Sus herederos siguen en la misma línea, por ello hace dos años se inauguró Abasto Este, en Minga Guazú, sobre la Ruta PY02, en el Km 14,5”, respondió Aveiro.

Ese legado, inspirado en la visión de Aldo Zuccolillo y continuado por las nuevas generaciones, sigue escribiendo nuevos capítulos de desarrollo para la producción y el comercio paraguayos.