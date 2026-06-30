Aniversario Abasto SA
30 de junio de 2026 a la - 01:00

Conectividad y crecimiento

Hortalizas y verduras frescas llegan a los distintos puestos de Abasto Norte.
Hortalizas y verduras frescas llegan a los distintos puestos de Abasto Norte.Silvio Rojas

Abasto Norte es un mercado innovador, con un ecosistema comercial y de servicios que reúne a productores, comerciantes, emprendedores y consumidores en un mismo espacio. Sin embargo, la empresa considera que ese proceso de crecimiento está lejos de concluir.

Por ABC Color

Su próxima etapa estará marcada por la incorporación de nuevas tecnologías, la expansión de su infraestructura y una fuerte apuesta por la capacitación, con el objetivo de seguir transformando la manera de comprar, vender y hacer negocios en el país.

La visión del complejo apunta a responder a un consumidor cada vez más conectado, sin perder el valor del contacto directo entre quienes producen y quienes compran.

Día a día, la carnicería es un área bastante solicitada para la preparación de alimentos.
Día a día, la carnicería es un área bastante solicitada para la preparación de alimentos.

En ese camino, la innovación tecnológica será una herramienta para fortalecer la competitividad de los locatarios y ofrecer una experiencia más eficiente para clientes mayoristas y minoristas.

“El Abasto Norte se convirtió en un polo de comercialización, innovación y desarrollo agroalimentario conectando productores, comerciantes y consumidores mediante servicios modernos, calidad y sostenibilidad”, asegura la gerente general, Blanca Aveiro.

Personal de seguridad está ubicado en puntos estratégicos del predio comercial.
Personal de seguridad está ubicado en puntos estratégicos del predio comercial.

“La visión de futuro es acompañar la forma de comprar y vender con la digitalización integrada, plataforma web y aplicaciones móviles para realizar comprar mayoristas y minoristas, acompañados de capacitaciones en comercialización, marketing digital y gestión empresarial”, sostiene.

También se prevé la construcción de nuevos espacios comerciales, para que el cliente siga teniendo mayores opciones de rubros en un solo lugar, además de facilitarle una compra cómoda y segura”, adelanta sobre la estrategia que busca integrar las ventajas del comercio presencial con las herramientas digitales.

Un amplio estacionamiento está disponible para comodidad de todos los clientes.
Un amplio estacionamiento está disponible para comodidad de todos los clientes.
Abasto Norte proyecta el futuro del comercio: digitalización, innovación y nuevos espacios para comprar de manera eficiente y segura.
Abasto Norte proyecta el futuro del comercio: digitalización, innovación y nuevos espacios para comprar de manera eficiente y segura.