Conectividad y crecimiento

Su próxima etapa estará marcada por la incorporación de nuevas tecnologías, la expansión de su infraestructura y una fuerte apuesta por la capacitación, con el objetivo de seguir transformando la manera de comprar, vender y hacer negocios en el país.

La visión del complejo apunta a responder a un consumidor cada vez más conectado, sin perder el valor del contacto directo entre quienes producen y quienes compran.

En ese camino, la innovación tecnológica será una herramienta para fortalecer la competitividad de los locatarios y ofrecer una experiencia más eficiente para clientes mayoristas y minoristas.

“El Abasto Norte se convirtió en un polo de comercialización, innovación y desarrollo agroalimentario conectando productores, comerciantes y consumidores mediante servicios modernos, calidad y sostenibilidad”, asegura la gerente general, Blanca Aveiro.

“La visión de futuro es acompañar la forma de comprar y vender con la digitalización integrada, plataforma web y aplicaciones móviles para realizar comprar mayoristas y minoristas, acompañados de capacitaciones en comercialización, marketing digital y gestión empresarial”, sostiene.

También se prevé la construcción de nuevos espacios comerciales, para que el cliente siga teniendo mayores opciones de rubros en un solo lugar, además de facilitarle una compra cómoda y segura”, adelanta sobre la estrategia que busca integrar las ventajas del comercio presencial con las herramientas digitales.