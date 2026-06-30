Sin perder la esencia

En este escenario altamente competitivo, muchos mercados tradicionales tuvieron que reinventarse para mantenerse relevantes; sin embargo, Abasto Norte continúa fortaleciendo su posición como uno de los principales centros comerciales y de abastecimiento del país.

A lo largo de sus 14 años de trayectoria, el complejo comercial fue evolucionando sin perder aquello que constituye su principal diferencial: ofrecer productos frescos, una amplia variedad de opciones y una experiencia de compra cercana entre comerciantes y consumidores.

Este proceso de crecimiento no se reflejó únicamente en la consolidación de los productores frutihortícolas, sino también en otros rubros.

En este tiempo, las industrias radicadas dentro de Abasto Norte también experimentaron una importante expansión.

Varias de las empresas que se instalaron desde los primeros años del complejo incrementaron significativamente su superficie operativa como consecuencia del aumento sostenido de sus ventas.

La necesidad de incorporar más metros cuadrados para ampliar depósitos, áreas de producción y logística constituye otro indicador del desarrollo del ecosistema comercial que se fue consolidando alrededor del mercado.

Adecuarse a las exigencias

Al mismo tiempo, Abasto Norte incorporó nuevas herramientas tecnológicas y estrategias de comunicación que le permitieron responder a las nuevas exigencias del mercado.

Para Blanca Aveiro, su gerente general, la permanencia y el crecimiento del proyecto están estrechamente vinculados con la capacidad de combinar la esencia de un mercado tradicional con las nuevas tendencias del comercio.

“Creo que los mercados siempre estarán vigentes porque diariamente llegan productos frescos”, opina al respecto Aveiro. “Es también un emprendimiento donde la variedad de productos y la cantidad de comercios tiene un atractivo fundamental para el comprador”, agrega.

En cuanto al comercio electrónico, asegura que varios de los locatarios están sumándose a este método de pagos y cobros. “El trabajo de comunicación también fue fundamental para el crecimiento y vigencia del mercado publicando las ofertas, las vivencias de cada productor, que lo vemos reflejado en el crecimiento de clientes año a año”, afirma.

La transformación digital no reemplaza necesariamente al comercio tradicional, sino que puede convertirse en un complemento para fortalecerlo al facilitar las operaciones y respondiendo las preferencias de consumidores cada vez más conectados.

Esa combinación entre tradición e innovación explica por qué Abasto Norte continúa siendo un referente en un área donde la competencia es cada vez mayor.

Mientras el mercado conserva atributos valorados, como la frescura de los alimentos, la diversidad de productos y la atención personalizada, también incorpora herramientas que responden a las nuevas dinámicas de consumo.