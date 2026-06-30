Este crecimiento no es producto del azar. Para Blanca Aveiro, gerente general de Abasto Norte, la evolución del proyecto respondió a una construcción constante basada en la cercanía con quienes forman parte de la comunidad.

Consultada ¿cuál fue la decisión más trascendental que permitió a Abasto Norte, en estos 14 años, pasar de ser un mercado innovador a convertirse en un verdadero ecosistema comercial y de servicios?, ella respondió: “El conjunto de acciones durante estos 14 años, empezando por la persistencia, gestión y el acompañamiento diario a cada locatario escuchando sus propuestas, inquietudes y sugerencias y, en paralelo, escuchar también a los clientes, así surgió la idea de incorporar rubros que no son alimentos, para que el cliente encuentre todo en un solo lugar”.

La fórmula que convirtió a Abasto Norte en un referente nacional

Hoy, cuando celebra 14 años de trayectoria, Abasto Norte representa mucho más que un mercado.

Es un espacio donde convergen comercio, educación, capacitación, servicios, innovación y desarrollo económico, demostrando que escuchar de manera permanente a locatarios y clientes puede convertirse en el principal motor de crecimiento.

“Justamente, Todo en un solo lugar es parte del lema: ¡Más que un Mercado!, que engloba los servicios y comunidades que están presentes en Abasto Norte, como un Centro Educativo, el SNPP, bancos y cooperativas, entre otros que nos convierten en un verdadero ecosistema comercial y de servicios”, alude la gerente general.

Lo que comenzó hace 14 años como un mercado privado con una propuesta innovadora para acercar directamente a productores y consumidores, hoy es uno de los polos comerciales y de servicios más importantes del país.

Ubicado estratégicamente sobre la Ruta PY03, en la ciudad de Limpio, Abasto Norte dejó de ser únicamente un espacio para realizar compras y se transformó en un ecosistema que integra comercio, educación, capacitación, servicios financieros, logística y atención a las necesidades cotidianas de miles de personas, acompañando la evolución de las personas, las familias y los negocios paraguayos.