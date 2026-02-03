Bajo las enseñanzas y el manto de San Blas

El obispo de la Diócesis de Ciudad del Este, monseñor Pedro Collar Noguera, explicó que el santo patrono fue pastor, médico y también mártir, derramando su propia sangre como testigo de Jesucristo. Afirmó que, como cristianos, debemos centrar nuestra vida en Jesús, teniendo la misma visión que tuvo el patrono, San Blas.

“Sentir a Dios en nuestra vida y reflejarlo en nuestras relaciones, en nuestro trato con los demás, también en nuestra relación con la naturaleza; la valoración de la persona, su dignidad, desde su concepción hasta su muerte natural. San Blas perteneció a una familia, a un pueblo, a una comunidad, y debemos tener también esa visión de que estamos en una diócesis, en una ciudad que tiene un horizonte de realización, un ideal, un sueño, y tratar de que cada uno de nosotros ponga lo mejor de su parte para superar las situaciones de injusticia, desigualdad y falta de superación que muchas veces vivimos”, reflexionó.

Expresó su deseo de que, para la feligresía, el día del santo patrono sea un momento de reflexión sobre cómo mejorar nuestra vida y tener a San Blas como modelo, ya que se identificó plenamente con Jesús.

La fiesta patronal es un momento de encuentro, de celebración, de alegría, de fraternidad y también de esperanza, resaltó el obispo.

Mons. Collar resaltó que el lema de la festividad, “Denles ustedes mismos de comer”, orienta “nuestro caminar como Iglesia hacia la solidaridad, la justicia y el compromiso social, animándonos a fortalecer la fraternidad y la atención preferencial a los más necesitados”. En San Blas encontramos una figura que une fe, caridad y esperanza, y Ciudad del Este es una comunidad que se cobija bajo el amparo de su santo patrono, en coincidencia con el aniversario de su fundación, resaltó.

También dijo que cada persona debe aportar su parte para que Ciudad del Este, que hoy cumple 69 años, sea un lugar mejor para todos.

“Asumamos un compromiso por una ciudad donde haya más cuidado, más cercanía, más diálogo, más dignificación de la persona y más justicia. Que en este novenario de fiesta patronal podamos tener mayor conciencia y sensibilidad ante la problemática que vivimos y presenciamos, como los hermanos indígenas que están en las plazas”, expresó.