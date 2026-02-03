Emporio económico regional

CIUDAD DEL ESTE (De nuestra redacción regional). Fue fundada el 3 de febrero de 1957 bajo el nombre de Puerto Flor de Lis, luego renombrada como Puerto Presidente Stroessner y, finalmente, tras la caída del régimen dictatorial, pasó a denominarse Ciudad del Este. Actualmente, la capital del Alto Paraná alberga a más de 70 etnias de todo el mundo y acumula más de cinco décadas de experiencia en el comercio internacional, que fue y sigue siendo su principal motor económico.

El comercio de frontera continúa más vigente que nunca: solo durante el Black Friday del año pasado se registró un movimiento estimado en 400 millones de dólares. Sin embargo, en las últimas dos décadas, la economía local se diversificó hacia otros rubros, con un crecimiento notable en distintos sectores.

El sector gastronómico, con una marcada impronta internacional sin perder lo tradicional, es altamente valorado por los turistas. Desde platos sencillos hasta las propuestas más exóticas pueden disfrutarse en sus bares y restaurantes.

La hotelería, por otro lado, se destaca por su calidad y variedad, acompañando el flujo constante de visitantes.

La construcción civil también registró un crecimiento significativo en los últimos años. Grandes edificios residenciales, shoppings y oficinas corporativas fueron habilitados recientemente y otros se encuentran en plena ejecución, generando empleo directo e indirecto en rubros como albañilería, electricidad, carpintería, herrería y servicios afines.

La educación es otro sector clave, ya que la formación terciaria y universitaria atrae a miles de estudiantes brasileños que se instalan en la capital del décimo departamento, lo que incrementa la demanda de universidades, viviendas, transporte, alimentación y otros servicios.

Asimismo, el sector bancario experimentó una importante expansión, con entidades financieras que amplían cada vez más su presencia. A esto se suma que Ciudad del Este concentra la base logística y financiera del sector agropecuario, generando un movimiento económico millonario.

Las industrias, especialmente las maquiladoras, se están instalando con fuerza en la ciudad y en distritos vecinos. Este fenómeno está impulsado por el crecimiento estructural de la región, la habilitación del Puente de la Integración, que une a Presidente Franco con Brasil, y la construcción de importantes rutas para la salida de camiones por el lago de Itaipú hacia el norte del Alto Paraná.

Todo este dinamismo consolida a Ciudad del Este como una potencia económica regional, con un enorme potencial aún por desarrollar, especialmente en materia turística, considerando su riqueza natural y su capacidad para proyectarse al país, la región y el mundo.