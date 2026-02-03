Hacia una ciudad futurista

Desde la Municipalidad de Ciudad del Este se proyectan importantes mejoras urbanísticas, con cerca de cien frentes de empedrado de calles, construcción de pozos artesianos y el asfaltado de vías. Además, Itaipú Binacional está invirtiendo en obras viales de gran envergadura, como el viaducto sobre la ruta PY02, en el Kilómetro 333, así como otras intervenciones previstas en la rotonda del Área 1.

El intendente Daniel Pereira Mujica (Yo Creo) explicó que la ciudad no solo se está expandiendo, sino que también se está consolidando, gracias a una economía cada vez más diversificada y robustecida. Aseguró que el año electoral no afectará la ejecución de los trabajos, ya que responden a un eje programático definido.

Desde la comuna se acompaña el desarrollo, fomentando actividades turísticas y culturales como el Ecofest, Navidad del Este y la Réveillon, iniciativas impulsadas desde la gestión de Miguel Prieto para generar atractivos en la ciudad, indicó.

En materia de infraestructura, resaltó la inversión de G. 67.000 millones para convertir las plazas emblemáticas en parques de primer nivel. Para el 2027 se prevé la reforma del Lago de la República, con espacios gastronómicos y áreas destinadas a casas rodantes, anunció el jefe comunal.

Por otro lado, con el apoyo universitario, la comuna trabaja en un ambicioso proyecto para convertir en peatonales algunas calles y avenidas de la zona comercial de Ciudad del Este, con el objetivo de dar mayor espacio al arte y la cultura.

“Que los turistas no solo vengan a comprar, sino también a conocer los atractivos turísticos y nuestra historia. Los sectores económicos se están diversificando, pero el alma económica de la ciudad sigue siendo el turismo de compras, que necesitamos robustecer con gastronomía, arte, cultura y hotelería”, expresó.

Afirmó que los proyectos citados, sumados a planes de transporte público como los buses eléctricos, que se terminarán de pagar el próximo año, forman parte del plan para fortalecer la economía de la ciudad.

“Para que crezca el turismo necesitamos seguir avanzando en el mejoramiento del sistema de transporte público, porque cuanto menos trabajadores vengan al microcentro en sus vehículos particulares, más espacio habrá para los turistas. La Municipalidad no necesita ganar dinero con el transporte público; la ciudad crece cuando el sistema de transporte público es bueno. Si construimos plazas de primer nivel, no esperamos que después eso genere ganancias directas para la comuna: eso es salud para nuestra gente y para nuestros niños”, manifestó.

Igualmente, Pereira Mujica destacó los proyectos deportivos en los barrios, mediante clases de boxeo, fútbol y kayak, entre otros, además de las inversiones en clubes de fútbol para la construcción de lumínicas, graderías, canchas y otras mejoras.

Sobre la recaudación, el jefe comunal afirmó que el año comenzó con una muy buena respuesta y que, de mantenerse esta tendencia, se podría alcanzar un récord histórico.