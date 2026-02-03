Aposta.la, empresa de apuestas, se suma a las celebraciones patronales y fundacionales con su campaña: “Tu pasión te lleva a la Copa”. Invita a los fanáticos del fútbol a transformar su pasión en una experiencia única: viajar a Estados Unidos para disfrutar de los partidos de la Albirroja, que se disputarán en junio de 2026.

La propuesta está dirigida tanto a clientes actuales como a nuevos usuarios que se registren en la plataforma.

Para participar, los interesados deberán crear una cuenta en https://www.aposta.la y realizar una apuesta deportiva mínima de G. 30.000, quedando así automáticamente habilitados para el sorteo.

La campaña contempla cuatro ganadores: uno será seleccionado en febrero, uno en marzo y dos en abril, lo que permite generar una expectativa sostenida previa al torneo. Además, durante cada mes se otorgarán diez bonos promocionales —uno por persona—, sumando un total de treinta bonos a lo largo de toda la campaña.

Campaña integral

El concepto creativo de la campaña se apoya en un insight claro: la pasión se expresa de distintas formas según el país, pero para Juan —paraguayo y orgulloso de su tierra— esa pasión es el fútbol y la Albirroja. En este contexto, las historias se construyen desde el humor y la cercanía, mostrando cómo la pasión futbolera de Juan es la que finalmente lo lleva a viajar, conocer otras culturas y vivir en primera persona el torneo internacional de selecciones.

“Tu pasión te lleva a la Copa” tuvo su inicio oficial el 5 de enero y contará con un despliegue integral de comunicación. La marca evalúa además sumar activaciones presenciales a lo largo del desarrollo de la campaña. La propuesta se enmarca dentro de una comunicación responsable, orientada a audiencias adultas, y refuerza el posicionamiento de Aposta.la como sponsor oficial de la Albirroja, conectando entretenimiento, deporte y emoción.