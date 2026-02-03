Un ícono en la Triple Frontera

Con una ubicación privilegiada y una trayectoria marcada por la excelencia, ofrece a sus huéspedes y visitantes una experiencia completa: habitaciones amplias y confortables, piscina, spa, gimnasio, restaurante de alto nivel y espacios pensados tanto para el relax como para el disfrute en familia.

El Casino Acaray es uno de los grandes atractivos del complejo, con una moderna sala equipada con slots de última generación y una variada oferta de juegos de mesa como ruleta, blackjack, póker Texas Hold’em y póker caribeño, todo en un entorno seguro, sofisticado y con atención personalizada. Además, el hotel se destaca por su propuesta gastronómica, eventos especiales y promociones exclusivas que lo convierten en un punto de encuentro tanto para turistas como para el público local.

Con años de historia acompañando el crecimiento de Ciudad del Este, el Hotel Casino Acaray mantiene su compromiso con la calidad, la innovación y el servicio, posicionándose como un referente de tradición y sofisticación en la región.