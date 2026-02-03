Una fuerte apuesta al Este

Con la visión de un desarrollo en forma sostenible, fortaleciendo la economía de sus socios, la Cooperativa Chortitzer Ltda. ganó mucho terreno en el mercado esteño en los últimos años. El logro se debe a la experiencia y la trayectoria de sus marcas en lácteos y carnes, que son sinónimo de garantía y calidad.

Como la capital del departamento de Alto Paraná es una ciudad con fuerte crecimiento económico y poblacional, la Cooperativa Chortitzer se puso a la altura de las exigencias, realizando importantes inversiones como la habilitación de una planta de distribución y dos salones de ventas, además de otro en el Abasto Este de Minga Guazú.

Danny Harder, gerente comercial de Chortitzer, explicó que apuestan fuertemente al mercado esteño con todos los productos que tiene la cooperativa.

“Entre los productos más demandados están las carnes, también los productos lácteos, todas las leches, la línea de yogures y productos frescos; recientemente también los helados”, explicó.

Dijo que, como es una ciudad fronteriza, los precios competitivos son la clave, considerando que muchas veces el consumidor busca el precio del otro lado de la frontera o que los extranjeros vienen a hacer sus compras en el país.

Impacto económico

La presencia de la Cooperativa Chortitzer genera un importante impacto económico en la zona Este del país, generando mano de obra de manera directa a cerca de cien personas y de manera indirecta a una cantidad aún mayor.

“Nosotros seguimos apostando fuerte en el mercado esteño para seguir creciendo y expandiendo nuestra marca y también la empresa. Seguimos proyectando para atender cada vez mejor a nuestros clientes y consumidores en el mercado esteño, así como con la expansión de móviles para la atención de los mismos”, resaltó.

Resaltó que, como cooperativa, asumen un importante compromiso con la población esteña, que hoy festeja el 69º aniversario de la ciudad.

“Nosotros, como cooperativa, le deseamos a la ciudad un feliz aniversario. Esperamos seguir aportando nuestro granito de arena para el crecimiento de Ciudad del Este. Nos mantenemos firmes, seguimos apostando por la ciudad, por sus ciudadanos y por todos los consumidores y clientes que tenemos en esta ciudad”, expresó Danny Harder.