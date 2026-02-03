Variada celebración

Las actividades en honor a San Blas se iniciaron el 24 de enero con el novenario en la Catedral, erigido en honor del santo protector. La fiesta patronal y el 69° aniversario de Ciudad del Este coinciden con los 58 años de la creación de la Diócesis de Ciudad del Este.

Desde el jueves 29 de enero, luego de la novena, se realizaron los tradicionales festivales artísticos en la plazoleta de la Catedral.

Hoy, el programa central de la celebración comenzará a las 07:00, con un acto en el Hito Fundacional, ubicado en el predio de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP). Allí, se desarrollará un acto cívico con izamiento de banderas, la colocación de una corona de laureles al pie del monumento y la presencia de pioneros, autoridades e invitados especiales.

Desde las 10:00 se prevé la tradicional jineteada en el local de la Asociación del Bloque Departamental de Jinetes y Amazonas del Alto Paraná, situado en el Km 10 Acaray.

Por otro lado, el programa religioso se iniciará a las 08:00 con la procesión de la imagen de San Blas desde la Rotonda Reloj hasta la Catedral. A las 09:30 se celebrará la misa central, presidida por el obispo Mons. Pedro Collar Noguera.

En el marco de los festejos fundacionales, el megaevento Ecofest se desarrolló el domingo en el estadio Antonio Aranda del Club 3 de Febrero. El espectáculo de música de gran nivel convocó a miles de personas.

Actuaron la banda argentina Los Auténticos Decadentes, el grupo mexicano Los Bybys, Kchiporros, Salamandra, Flou, Talento de Barrio, Mily Brítez, Cumbre Bohemia, Funk’chula, Guillerme Silva, Negão Chandon, los DJ Ozsa y Barreto.