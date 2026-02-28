A las 08:00 comenzará el programa festivo con un acto en conmemoración de la ciudad y del Día Nacional del Tereré en la plaza Julio César Franco (Plaza Norte).

Durante la actividad se compartirá un momento cultural, con participación de artistas fernandinos. Durante esta primera actividad también se descubrirá una nueva cartelería de letras corpóreas con la formación de la frase: “Tereré es Paraguay”.

A partir de las 19:00 se celebrará una misa de acción de gracias en la parroquia Medalla Milagrosa.

Desde las 19:30 se llevará a cabo un gran festival musical en la Cancha Universo (Manuel Domínguez y Albert Sabin, zona norte), con entrada libre y gratuita. El público se podrá deleitar con la actuación de The Classic’s, Los Peñeros, Carluchín y su Grupo Sintonía, Grupo Oasis, Kchiporros, Los Tulipanes y Metropolis Sander.

Instituido por ley

Desde 2011 se celebra el Día Nacional del Tereré, aprobado por ley por iniciativa presentada al Congreso Nacional por el entonces diputado Dionisio Ortega. La Ley 4261/11 establece que el Día Nacional del Tereré se celebra cada último sábado de febrero, coincidentemente hoy.

Los organizadores invitan a toda la comunidad a sumarse a la gran celebración. En la página oficial de la Municipalidad de Fernando de la Mora se lanzó la invitación: “Sumate y participá de los 87 años de crecimiento y tradición que celebraremos a lo grande”.