Egreso en Nihon Gakko

Jóvenes beneficiarios de las becas modulares del Nihon Gakko del ciclo 2025 recibieron diplomas de reconocimiento durante una ceremonia de egreso realizada el sábado 14 de febrero, en el marco del programa institucional de apoyo y desarrollo social impulsado por la casa de estudios integrada por la universidad, instituto pedagógico, colegio y escuela.

El acto de graduación tuvo lugar en la sede de la institución educativa y contó con la participación de autoridades académicas, familiares y amigos de los egresados, quienes acompañaron a los estudiantes en la culminación de esta etapa formativa. Los certificados fueron entregados por el rector, Prof. Dr. Dionisio Ortega, y la vicerrectora, Dra. Hermelinda Alvarenga de Ortega.

Los alumnos completaron cursos en las áreas de informática, inglés, locución, oratoria, karate, ajedrez y guitarra. Estas capacitaciones son orientadas al fortalecimiento de habilidades académicas, artísticas y personales.

Durante el acto, los directivos destacaron el compromiso demostrado por los estudiantes y resaltaron la importancia de aplicar en la vida cotidiana los valores promovidos por la institución, como la responsabilidad, la honestidad, la disciplina, el respeto y la dedicación al estudio.

“Culmina una etapa y se inicia la más importante, donde deberán poner en práctica los conocimientos y principios adquiridos”, expresa el mensaje institucional para los egresados.

La organización de la actividad estuvo a cargo de la coordinadora del programa de becas modulares, licenciada Cristina Alcaraz. La iniciativa de las becas modulares está dirigida a jóvenes de Fernando de la Mora y de ciudades del departamento Central.

¿Cómo obtener las becas?

El Nihon Gakko otorga becas modulares como parte de su programa educativo y social. Los interesados en acceder a las capacitaciones mediante el beneficio pueden realizar sus consultas comunicándose a las líneas (021) 501-300 y (021) 507-437, así como a los celulares (0981) 399-509 y (0982) 125-055.