Empresa con marca local

La empresa Gotze Ingeniería, dedicada a la importación y provisión de equipos industriales, electromecánicos y automotrices, continúa expandiendo su oferta de productos y servicios tras más de cuatro décadas de trayectoria en el mercado nacional. La firma, asentada en la ciudad de Fernando de la Mora, sobre la calle Tte. Ettiene, fue fundada en el año 1983 por el empresario Emilio Gotze, oriundo de Villarrica. Inicialmente, la compañía surgió con el objetivo de brindar soluciones al sector energético e industrial, enfocándose en la provisión de cables de cobre y aluminio para obras electromecánicas. Con el paso de los años fue ampliando sus operaciones hasta abarcar actualmente más de 1.000 rubros vinculados a la industria, el sector rural, la construcción y el uso domiciliario.

“La empresa opera principalmente como importadora, abasteciendo al mercado nacional con generadores eléctricos, transformadores y equipos de media tensión destinados a obras viales e industriales, además de máquinas pesadas, como tractores, montacargas y herramientas especializadas para tornería y mantenimiento mecánico”, explicó Kevin Gotze, representante de la firma.

La diversificación también alcanzó al rubro automotriz, donde la compañía incursiona en la comercialización de vehículos y motocicletas eléctricas, en línea con la creciente demanda de alternativas de movilidad sustentable.

En ese sentido, este año proyectan la habilitación de dos nuevas sucursales sobre la calle San Martín, en dos sedes que estarán orientadas a la venta de unos 500 vehículos eléctricos.

A esto se suman la venta de equipos para el hogar y el sector productivo de la construcción, como bombas de agua, mezcladoras industriales, elevadores de vehículos, herramientas de jardín, sistemas de climatización y refrigeradores de agua.

La firma provee igualmente soluciones para el sector ganadero y productivo, incluyendo equipamientos destinados a establecimientos del interior del país y la región del Chaco, atendiendo necesidades tanto industriales como residenciales.

Si bien anteriormente contaba con sucursales, la empresa decidió centralizar sus operaciones en un único showroom ubicado en Fernando de la Mora, desde donde canaliza la atención al público, ventas y servicios técnicos. En ese sentido, ofrece asistencia integral que incluye instalación, seguimiento posventa y servicio técnico permanente.

El proceso comercial se apoya actualmente en plataformas digitales y redes sociales, canales que permiten mantener un contacto directo con los clientes y facilitar el acceso a los productos, explicaron.