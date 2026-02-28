Festivales y reinauguración

El cargado programa de celebraciones, que se cierra hoy (ver infogrrafía), se inició el viernes 20 con la reinauguración del salón auditorio José Olitte, realizada a las 10:00 en el tercer piso de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad local. La directora de Cultura de la institución, Maricha Olitte, explicó que el espacio tiene una capacidad para 150 personas y destacó que del acto participaron autoridades locales, entre ellas el Dr. Federico Franco, quien había inaugurado originalmente el lugar en el año 2001.

Ese mismo día, a las 19:00, se rindió homenaje a personas de la tercera edad con el Carnaval de los Adultos Mayores, desarrollado sobre la calle 11 de Setiembre, frente a la plaza 28 de febrero. La tercera edición de la actividad fue organizada en conjunto con la Gobernación del Departamento Central y tuvo como sede, por primera vez, a la Municipalidad de Fernando de la Mora.

La jornada estuvo marcada por el bullicio y el colorido de más de 20 comparsas.

El corso fue abierto por el grupo Kamba Kua, que participó por primera vez del desfile al ritmo de tambores y danzas tradicionales, resaltando expresiones culturales arraigadas en la comunidad fernandina, resaltó Olitte.

Las celebraciones continuaron el domingo 22, desde las 16:30, con una fiesta de disfraces dirigida a niños, realizada en el Teatro Municipal Prof. Pedro Moliniers. Del encuentro participaron incluso bebés de apenas dos meses de vida, en una jornada caracterizada por un ambiente familiar.

Otro de los momentos destacados fue la charla dirigida a mujeres, desarrollada a las 9:00, en el recientemente reinaugurado auditorio José Olitte. La programación del día culminó con el concierto del grupo Oasis, organizado en conmemoración del Día de la Mujer Paraguaya, desde las 20:30 en el Teatro Municipal Prof. Pedro Moliniers.

Reconocimientos

El miércoles 25 se llevó a cabo el acto de entrega de reconocimientos a Ciudadanos Ilustres, también en el Teatro Municipal. En la ocasión fueron distinguidas más de 70 personas en diversas áreas, como el deporte, la medicina y el ámbito social. Como parte de las actividades artísticas se presentó el humorista Gustavo Cabañas con su espectáculo Gustavísimo, función que convocó a un numeroso público y se destacó por la gran aceptación de los asistentes.

Posteriormente, el jueves 26 se realizó el cierre artístico de la agenda con la presentación de la cantante Lizza Bogado, quien además celebró sus 45 años de trayectoria musical junto al público fernandino.